EN VIVO | Sudáfrica vs. República Checa: siga el minuto a minuto del inicio de la segunda jornada del Mundial 2026

La segunda jornada del Mundial 2026 da inicio este jueves 18 de junio con el enfrentamiento entre Sudáfrica y la República Checa, quienes se encargan de abrir el telón de una fecha que promete emociones en el Grupo A. Se trata de un duelo clave para ambos equipos, ya que llegan tras caer en sus respectivos partidos de debut y necesitan sumar puntos para mantener vivas sus aspiraciones en el torneo.

Tanto sudafricanos como checos saben que este encuentro puede marcar el rumbo de su participación en la Copa del Mundo. Una victoria no solo les permitiría reponerse del tropiezo inicial, sino también colocarse en la pelea por uno de los dos boletos directos a la siguiente ronda o, en su defecto, aspirar a clasificar como uno de los mejores terceros.

Para ambos conjuntos no hay mañana: están obligados a salir en busca del triunfo desde el primer minuto. La intensidad, la urgencia y la presión marcarán un partido en el que cada detalle puede ser determinante.

Sigue aquí el minuto a minuto de este decisivo encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026.