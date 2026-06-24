EN VIVO | Suiza, Canadá, Bosnia y Catar se juegan la clasificación en la última jornada del Grupo B del Mundial

Este miércoles 24 de junio arranca la tercera jornada del Mundial 2026, y el Grupo B será el encargado de abrir el telón de la última fecha de la fase de grupos. A partir de esta jornada, los partidos de cada grupo se jugarán de forma simultánea.

Los primeros en salir a escena serán los equipos del Grupo B, donde Suiza y Canadá comparten el liderato con cuatro puntos cada uno. Más atrás se encuentran Bosnia y Herzegovina y Catar, que suman un punto en el certamen. Los cuatro conjuntos saldrán a sus respectivos duelos en busca de un triunfo que les permita aspirar a clasificar entre los dos primeros de la llave o bien entre los mejores terceros del torneo, cuyos ocho mejores avanzarán a la siguiente ronda.

Mientras tanto, canadienses y suizos disputarán la cima del grupo. Por ahora, el conjunto de la hoja de maple ocupa el primer lugar gracias a una mejor diferencia de goles. Asimismo, un empate entre suizos y canadienses les daría la clasificación a ambos, mientras que Bosnia y Herzegovina y Catar se disputarán la posibilidad de ubicarse entre los mejores terceros lugares.

Los encuentros prometen gran intensidad, ya que todos los equipos buscan sumar tres puntos para asegurar su lugar en la siguiente ronda. En este grupo aún no hay clasificados ni eliminados, por lo que todos mantienen opciones de avanzar.

El minuto a minuto de estos partidos podrá seguirse aquí a partir de las 13 horas.

CANADÁ VS. SUIZA

BOSNIA Y HERZEGOVINA VS. CATAR