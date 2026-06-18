EN VIVO | Suiza vs. Bosnia y Herzegovina: siga el minuto a minuto del partido por la segunda jornada del Mundial 2026

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EN VIVO | Suiza vs. Bosnia y Herzegovina: siga el minuto a minuto del partido por la segunda jornada del Mundial 2026

Suiza y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este mediodía en un duelo clave por la segunda jornada del Grupo B, donde la paridad domina y una victoria puede marcar el rumbo hacia la clasificación.

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TORONTO (Canada), 13/06/2026.- Players of Bosnia and Herzegovina celebrate the 0-1 goal during the FIFA World Cup 2026 group stage match Canada against Bosnia and Herzegovina, in Toronto, Canada, 12 June 2026. (Bosnia-Herzegovina) EFE/EPA/EDUARDO LIMA

La jornada continúa y, a las 13:00 horas de Guatemala, la selección de Suiza se enfrenta a Bosnia y Herzegovina en el arranque de la segunda jornada del Grupo B.(Foto Prensa Libre: EFE).

La jornada continúa y, a las 13:00 horas de Guatemala, la selección de Suiza se enfrenta a Bosnia y Herzegovina en el arranque de la segunda jornada del Grupo B del Mundial. Se trata de un grupo en el que, tras la primera jornada disputada, hay total paridad, ya que los cuatro equipos suman un punto.

Por ello, esta fecha será clave en las aspiraciones de los cuatro conjuntos, que buscan tomar ventaja en el grupo y encaminar su clasificación a la siguiente ronda. En un torneo corto, los puntos son fundamentales, y tanto bosnios como suizos saben lo importante que será este encuentro para seguir en la competencia.

Ambos equipos saldrán a la cancha con la intención de quedarse con las tres unidades, lo que les permitiría escalar a los primeros puestos del grupo y soñar con la clasificación. El duelo entre europeos promete ser intenso, con dos selecciones con dos selecciónes en busca del triunfo Sigue el minuto a minuto del encuentro aquí.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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