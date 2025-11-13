En vivo : Surinam y El Salvador abren la crucial jornada cinco de las eliminatorias mundialistas

La quinta jornada de la eliminatoria mundialista de la Concacaf se disputa este jueves 13 de noviembre y promete emociones fuertes con partidos de pronóstico reservado.

El duelo que abrirá la fecha será entre Surinam y El Salvador, dos selecciones que llegan con realidades distintas pero con la misma ambición: mantener vivo el sueño de clasificar a la Copa del Mundo.

El encuentro se jugará en el estadio Dr. Franklin Essed, en Paramaribo, a las 16.00 horas. El combinado surinamés buscará aprovechar su condición de local para sumar tres puntos que lo acerquen a un hecho histórico: disputar su primer Mundial.

Surinam llega como líder del Grupo A con seis puntos, producto de tres empates y una victoria. Su fortaleza ha sido la solidez defensiva y el orden táctico, cualidades que le permitieron rescatar un empate 1-1 en su visita a Panamá en la jornada anterior.

Mientras el cuadro de El Salvador ocupa la cuarta posición y está obligado a ganar para mantener vivas sus aspiraciones. Viene de una dolorosa derrota en casa frente a Guatemala, lo que lo deja sin margen de error.