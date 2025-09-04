EN VIVO: Con un empate 0-0 se jeuga el segundo tiempo entre Surinam y Panamá

Regresan los jugadores al campo para jugar el complemento en el estadio Dr. Ir. Franklin Essed. Surinam y Panamá no se sacaron ventaja en el marcador durante la primera etapa en el estadio Dr. Ir. Franklin Essed.

Las estadísticas del encuentro entre Surinam y Panamá :



Tarjetas Amarillas:

Surinam (2)

VS

Panamá (1)

Así llegan Surinam y Panamá

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Surinam en partidos

En la jornada previa, Surinam igualó 1-1 el juego ante El Salvador.

Últimos resultados de Panamá en partidos

Panamá llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-0 a Nicaragua.

El partido en el estadio Dr. Ir. Franklin Essed fue dirigido por el árbitro Kwinsi Williams.

Formación de Surinam hoy

Stanley Menzo presentó una alineación 5-4-1 con Etienne Vaessen en la portería; Liam van Gelderen, Radinio Balker, Leo Abena, Shaquille Pinas y Djevencio van der Kust en la línea defensiva; Denzel Jubitana, Dhoraso Klas, Kenneth Paal y Richonell Margaret en el mediocampo; y Gyrano Kerk en la delantera.

Formación de Panamá hoy

Por su parte, el entrenador Thomas Christiansen ha decidido parar un esquema 4-5-1, con el arquero Orlando Mosquera; Michael Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Jorge Gutiérrez como defensores; Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, José Rodrí­guez, Cristian Martínez y Ismael Díaz como centrocampistas; y Cecilio Waterman como delantero.