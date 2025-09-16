EN VIVO: Tottenham es superior a Villarreal y lo vence por 1-0

Las estadísticas del encuentro entre Tottenham y Villarreal de la Champions:



Posesión:

Tottenham (42%)

VS

Villarreal (58%)

(42%) VS (58%) Tiros al arco:

Tottenham (4)

VS

Villarreal (3)

(4) VS (3) Fouls cometidos:

Tottenham (13)

VS

Villarreal (13)

(13) VS (13) Pases Correctos:

Tottenham (439)

VS

Villarreal (258)

(439) VS (258) Pases Incorrectos:

Tottenham (67)

VS

Villarreal (76)

(67) VS (76) Recuperaciones:

Tottenham (23)

VS

Villarreal (17)

(23) VS (17) Tarjetas Amarillas:

Tottenham (4)

VS

Villarreal (4)

El árbitro Rade Obrenovic fue el encargado de supervisar el juego en el Tottenham Hotspur Stadium.

Formación de Tottenham hoy

El entrenador Thomas Frank dispuso una formación 4-3-3 con Guglielmo Vicario defendiendo el arco; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven y Djed Spence como zagueros; Pape Matar Sarr, Rodrigo Bentancur y Lucas Bergvall en el centro del campo; con Mohammed Kudus, Richarlison y Xavi Simons como atacantes.

Formación de Villarreal hoy

Por su parte, Marcelino García Toral salió a jugar con un esquema 4-4-2, con el arquero Luiz Júnior; Álvaro Mouriño, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona como defensores; Nicolas Pépé, Santi Comesaña, Pape Gueye y Tajon Buchanan como centrocampistas; y Ayoze Pérez y Georges Mikautadze como delanteros.