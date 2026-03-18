Las estadísticas del encuentro entre Tottenham y Atlético de Madrid de la Champions:
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Posesión:
Tottenham (50%)
VS
Atlético de Madrid (50%)
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Tiros al arco:
Tottenham (11)
VS
Atlético de Madrid (9)
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Fouls cometidos:
Tottenham (13)
VS
Atlético de Madrid (4)
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Pases Correctos:
Tottenham (274)
VS
Atlético de Madrid (271)
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Pases Incorrectos:
Tottenham (46)
VS
Atlético de Madrid (43)
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Recuperaciones:
Tottenham (10)
VS
Atlético de Madrid (8)
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Tarjetas Amarillas:
Tottenham (5)
VS
Atlético de Madrid (2)
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Tiros Libres:
Tottenham (1)
VS
Atlético de Madrid (1)
Con goleada de ida, el Atleti llega a este encuentro buscando pasar a la siguiente etapa. El juego se disputa en el Tottenham Hotspur Stadium desde las 14:00 horas, hoy.
El partido en el Tottenham Hotspur Stadium fue dirigido por el árbitro Daniel Siebert.
Formación de Tottenham hoy
Igor Tudor presentó una alineación 5-4-1 con Guglielmo Vicario en la portería; Pedro Porro, Cristian Romero, Radu Dragusin, Micky van de Ven y Djed Spence en la línea defensiva; Xavi Simons, Pape Matar Sarr, Archie Gray y Mathys Tel en el mediocampo; y Kolo Muani en la delantera.
Formación de Atlético de Madrid hoy
Por su parte, el entrenador Diego Simeone ha decidido parar un esquema 4-4-2, con el arquero Juan Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri como defensores; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Johnny Cardoso y Ademola Lookman como centrocampistas; y Julián Álvarez y Antoine Griezmann como delanteros.