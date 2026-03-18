Las estadísticas del encuentro entre Tottenham y Atlético de Madrid de la Champions:



Posesión:

Tottenham (50%)

VS

Atlético de Madrid (50%)

(50%) VS (50%) Tiros al arco:

Tottenham (11)

VS

Atlético de Madrid (9)

(11) VS (9) Fouls cometidos:

Tottenham (13)

VS

Atlético de Madrid (4)

(13) VS (4) Pases Correctos:

Tottenham (274)

VS

Atlético de Madrid (271)

(274) VS (271) Pases Incorrectos:

Tottenham (46)

VS

Atlético de Madrid (43)

(46) VS (43) Recuperaciones:

Tottenham (10)

VS

Atlético de Madrid (8)

(10) VS (8) Tarjetas Amarillas:

Tottenham (5)

VS

Atlético de Madrid (2)

(5) VS (2) Tiros Libres:

Tottenham (1)

VS

Atlético de Madrid (1)

Con goleada de ida, el Atleti llega a este encuentro buscando pasar a la siguiente etapa. El juego se disputa en el Tottenham Hotspur Stadium desde las 14:00 horas, hoy.

El partido en el Tottenham Hotspur Stadium fue dirigido por el árbitro Daniel Siebert.

Formación de Tottenham hoy

Igor Tudor presentó una alineación 5-4-1 con Guglielmo Vicario en la portería; Pedro Porro, Cristian Romero, Radu Dragusin, Micky van de Ven y Djed Spence en la línea defensiva; Xavi Simons, Pape Matar Sarr, Archie Gray y Mathys Tel en el mediocampo; y Kolo Muani en la delantera.

Formación de Atlético de Madrid hoy

Por su parte, el entrenador Diego Simeone ha decidido parar un esquema 4-4-2, con el arquero Juan Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri como defensores; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Johnny Cardoso y Ademola Lookman como centrocampistas; y Julián Álvarez y Antoine Griezmann como delanteros.