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El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

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Las estadísticas del encuentro entre Tottenham y Atlético de Madrid de la Champions:

  • Posesión:
    Tottenham (50%)
    VS
    Atlético de Madrid (50%)
  • Tiros al arco:
    Tottenham (11)
    VS
    Atlético de Madrid (9)
  • Fouls cometidos:
    Tottenham (13)
    VS
    Atlético de Madrid (4)
  • Pases Correctos:
    Tottenham (274)
    VS
    Atlético de Madrid (271)
  • Pases Incorrectos:
    Tottenham (46)
    VS
    Atlético de Madrid (43)
  • Recuperaciones:
    Tottenham (10)
    VS
    Atlético de Madrid (8)
  • Tarjetas Amarillas:
    Tottenham (5)
    VS
    Atlético de Madrid (2)
  • Tiros Libres:
    Tottenham (1)
    VS
    Atlético de Madrid (1)

Con goleada de ida, el Atleti llega a este encuentro buscando pasar a la siguiente etapa. El juego se disputa en el Tottenham Hotspur Stadium desde las 14:00 horas, hoy.

El partido en el Tottenham Hotspur Stadium fue dirigido por el árbitro Daniel Siebert.

Formación de Tottenham hoy

Igor Tudor presentó una alineación 5-4-1 con Guglielmo Vicario en la portería; Pedro Porro, Cristian Romero, Radu Dragusin, Micky van de Ven y Djed Spence en la línea defensiva; Xavi Simons, Pape Matar Sarr, Archie Gray y Mathys Tel en el mediocampo; y Kolo Muani en la delantera.

Formación de Atlético de Madrid hoy

Por su parte, el entrenador Diego Simeone ha decidido parar un esquema 4-4-2, con el arquero Juan Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri como defensores; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Johnny Cardoso y Ademola Lookman como centrocampistas; y Julián Álvarez y Antoine Griezmann como delanteros.

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