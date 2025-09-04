Tranquila victoria de Uruguay por 3 a 0 frente a Perú

Federico Viñas se ganó los aplausos con su brillante definición a los 34 minutos del segundo tiempo. Con un centro de Brian Rodríguez, el delantero definió con una patada certera en el arco contrario, desde el área grande.
El desempeño Giorgian De Arrascaeta lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Uruguay metió 1 gol, efectuó 39 pases correctos y buscó el arco contrario con 7 disparos.
Otro jugador que tuvo gran partido fue Rodrigo Aguirre. El atacante de Uruguay brilló al convertir 1 gol, patear 6 veces y dar 15 pases correctos.
El DT de Uruguay, Marcelo Bielsa, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Sergio Rochet en el arco; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Joaquín Piquerez en la línea defensiva; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Giorgian De Arrascaeta en el medio; y Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Oscar Ibáñez salió con una disposición táctica 4-5-1 con Pedro Gallese bajo los tres palos; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram y Marcos López en defensa; Kevin Quevedo, Christofer Gonzáles, Erick Noriega, Yoshimar Yotún y Kenji Cabrera en la mitad de cancha; y Luis Ramos en la delantera.
Facundo Tello Figueroa fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Centenario.
En la próxima fecha, Uruguay visitará a Chile y Perú jugará de local frente a Paraguay.
De esta manera el local está en el segundo puesto en el campeonato con 27 puntos, mientras que la visita, con 12, queda en el noveno lugar.
Cambios en Uruguay
- 68′ 2T – Salió Giorgian De Arrascaeta por Manuel Ugarte
- 73′ 2T – Salió Rodrigo Aguirre por Federico Viñas
- 76′ 2T – Salió Facundo Pellistri por Rodrigo Zalazar
Amonestados en Uruguay:
- 23′ 2T Rodrigo Bentancur (Conducta antideportiva) y 33′ 2T Mathías Olivera (Conducta antideportiva)
Cambios en Perú
- 45′ 2T – Salieron Christofer Gonzáles por Sergio Peña y Kenji Cabrera por Joao Grimaldo
- 65′ 2T – Salió Yoshimar Yotún por Jairo Concha
- 81′ 2T – Salió Kevin Quevedo por José Rivera
- 87′ 2T – Salió Erick Noriega por Jesús Pretell
Amonestados en Perú:
- 4′ 1T Marcos López (Conducta antideportiva), 30′ 1T Christofer Gonzáles (Conducta antideportiva) y 34′ 2T Sergio Peña (Insultar o desaprobar al árbitro)