Tranquila victoria de Uruguay por 3 a 0 frente a Perú

Uruguay salió decidido a ganar en la fecha 17 y logró quedarse con el triunfo por 3 a 0 ante Perú. Fue Rodrigo Aguirre quien se iluminó para vencer al portero rival con un gol de cabeza y dejar el 1 a 0 en el minuto 13 del primer tiempo. Cuando iban 12 minutos de la segunda mitad, Giorgian De Arrascaeta puso el 2 a 0 después de una jugada. Uruguay liquidó la historia en la misma etapa con el tanto de Federico Viñas al minuto 34.

Federico Viñas se ganó los aplausos con su brillante definición a los 34 minutos del segundo tiempo. Con un centro de Brian Rodríguez, el delantero definió con una patada certera en el arco contrario, desde el área grande.

El desempeño Giorgian De Arrascaeta lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Uruguay metió 1 gol, efectuó 39 pases correctos y buscó el arco contrario con 7 disparos.

Otro jugador que tuvo gran partido fue Rodrigo Aguirre. El atacante de Uruguay brilló al convertir 1 gol, patear 6 veces y dar 15 pases correctos.

El DT de Uruguay, Marcelo Bielsa, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Sergio Rochet en el arco; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathí­as Olivera y Joaquín Piquerez en la línea defensiva; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Giorgian De Arrascaeta en el medio; y Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Oscar Ibáñez salió con una disposición táctica 4-5-1 con Pedro Gallese bajo los tres palos; Luis Adví­ncula, Renzo Garcés, Luis Abram y Marcos López en defensa; Kevin Quevedo, Christofer Gonzáles, Erick Noriega, Yoshimar Yotún y Kenji Cabrera en la mitad de cancha; y Luis Ramos en la delantera.

Facundo Tello Figueroa fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Centenario.

En la próxima fecha, Uruguay visitará a Chile y Perú jugará de local frente a Paraguay.

De esta manera el local está en el segundo puesto en el campeonato con 27 puntos, mientras que la visita, con 12, queda en el noveno lugar.

Cambios en Uruguay

68′ 2T – Salió Giorgian De Arrascaeta por Manuel Ugarte

73′ 2T – Salió Rodrigo Aguirre por Federico Viñas

76′ 2T – Salió Facundo Pellistri por Rodrigo Zalazar

Amonestados en Uruguay:

23′ 2T Rodrigo Bentancur (Conducta antideportiva) y 33′ 2T Mathí­as Olivera (Conducta antideportiva)

Cambios en Perú

45′ 2T – Salieron Christofer Gonzáles por Sergio Peña y Kenji Cabrera por Joao Grimaldo

65′ 2T – Salió Yoshimar Yotún por Jairo Concha

81′ 2T – Salió Kevin Quevedo por José Rivera

87′ 2T – Salió Erick Noriega por Jesús Pretell

Amonestados en Perú: