Tras un gol agónico, Atlético de Madrid no pudo con Liverpool pese al doblete de Marcos Llorente

Marcos Llorente marcó dos tantos en la derrota 3-2 de el Atleti con Liverpool, en la fecha 1 de la Champions. El tanteador llegó a quedar empatado en dos y la tensión no aflojó ni un segundo, con ambos conjuntos buscando la victoria. Por apenas un gol, los de Arne Slot pudieron ser los ganadores del choque. Andrew Robertson (3′ 1T), Mohamed Salah (5′ 1T) y Virgil van Dijk (46′ 2T) definieron el destino del encuentro. Para el conjunto de Diego Simeone, anotaron Marcos Llorente (47′ 1T y 35′ 2T).

El conjunto de Arne Slot generó peligro con un disparo de Mohamed Salah, a los 64 minutos de la segunda etapa, que terminó impactando en uno de los palos.

El mejor jugador del partido fue Virgil van Dijk. El defensa de Liverpool tuvo un buen nivel al marcar 1 gol y despejar 8 pelotas peligrosas.

Marcos Llorente se destacó por su sólida defensa. El defensa de Atlético de Madrid tuvo un buen nivel al marcar 2 goles y despejar 3 pelotas peligrosas.

El técnico de Liverpool, Arne Slot, propuso una formación 4-3-3 con Alisson en el arco; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk y Andrew Robertson en la línea defensiva; Ryan Gravenberch, Florian Wirtz y Dominik Szoboszlai en el medio; y Mohamed Salah, Alexander Isak y Cody Gakpo en el ataque.

Por su parte, el equipo de Diego Simeone salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Jan Oblak bajo los tres palos; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet y Javi Galán en defensa; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Conor Gallagher y Nicolás González en la mitad de cancha; y Giacomo Raspadori y Antoine Griezmann en la delantera.

Maurizio Mariani fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Anfield.

El próximo partido de Liverpool en el campeonato será como visitante ante Galatasaray, mientras que el Atleti recibirá a Eintracht Frankfurt.

Cambios en Liverpool

57′ 2T – Salieron Alexander Isak por Hugo Ekitike, Cody Gakpo por Alexis Mac Allister y Jeremie Frimpong por Conor Bradley

73′ 2T – Salió Florian Wirtz por Rio Ngumoha

85′ 2T – Salió Andrew Robertson por Milos Kerkez

Amonestado en Liverpool:

25′ 2T Conor Bradley (Conducta antideportiva)

Cambios en Atlético de Madrid

52′ 2T – Salió Giacomo Raspadori por Koke

60′ 2T – Salieron Antoine Griezmann por Alexander Sorloth y Conor Gallagher por Nahuel Molina

76′ 2T – Salió Nicolás González por Marc Pubill

Amonestados en Atlético de Madrid:

31′ 1T Robin Le Normand (Conducta antideportiva), 48′ 1T Clément Lenglet (Conducta antideportiva) y 28′ 2T Diego Simeone (Insultar o desaprobar al árbitro)

Expulsado en Atlético de Madrid: