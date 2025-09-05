EN VIVO: En marcha el segundo tiempo: Trinidad y Curazao empatan 0-0

Las estadísticas del encuentro entre Trinidad y Curazao :
-
Tarjetas Amarillas:
Trinidad (4)
VS
Curazao (1)
Así llegan Trinidad y Curazao
El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.
Últimos resultados de Trinidad en partidos
Trinidad no pudo ante Costa Rica en el Nacional.
Últimos resultados de Curazao en partidos
Curazao venció 5-1 a Haití en la fecha anterior.
Katia García Mendoza fue el árbitro escogido para el partido en el Hasely Crawford Stadium.
Formación de Trinidad hoy
Dwight Yorke eligió una alineación 4-5-1 con Denzil Smith en el arco; Kobi Henry, Josiah Trimmingham, Andre Rampersad y Rio Cardines en defensa; Tyrese Spicer, Dante Sealy, Daniel Phillips, Levi García y Kevin Molino en el medio; y Noah Powder en la delantera.
Formación de Curazao hoy
Por su parte, Dick Advocaat presentó un esquema táctico 4-5-1 con el portero Eloy Room; Shurandy Sambo, Sherel Floranus, Riechedly Bazoer, Jurien Gaari en el muro defensivo; Roshon Van Eijma, Jearl Margaritha, Livano Comenencia, Leandro Bacuna y Juninho Bacuna en el centro del campo; y Jeremy Antonisse como delantero.