EN VIVO: En marcha el segundo tiempo: Trinidad y Curazao empatan 0-0

El árbitro pita el comienzo del complemento en el Hasely Crawford Stadium. Hasta el momento, Curazao y Trinidad no se sacan ventaja y ninguno abrió el marcador.

Las estadísticas del encuentro entre Trinidad y Curazao :



Tarjetas Amarillas:

Trinidad (4)

Curazao (1)

Así llegan Trinidad y Curazao

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Trinidad en partidos

Trinidad no pudo ante Costa Rica en el Nacional.

Últimos resultados de Curazao en partidos

Curazao venció 5-1 a Haití en la fecha anterior.

Katia García Mendoza fue el árbitro escogido para el partido en el Hasely Crawford Stadium.

Formación de Trinidad hoy

Dwight Yorke eligió una alineación 4-5-1 con Denzil Smith en el arco; Kobi Henry, Josiah Trimmingham, Andre Rampersad y Rio Cardines en defensa; Tyrese Spicer, Dante Sealy, Daniel Phillips, Levi Garcí­a y Kevin Molino en el medio; y Noah Powder en la delantera.

Formación de Curazao hoy

Por su parte, Dick Advocaat presentó un esquema táctico 4-5-1 con el portero Eloy Room; Shurandy Sambo, Sherel Floranus, Riechedly Bazoer, Jurien Gaari en el muro defensivo; Roshon Van Eijma, Jearl Margaritha, Livano Comenencia, Leandro Bacuna y Juninho Bacuna en el centro del campo; y Jeremy Antonisse como delantero.