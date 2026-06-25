EN VIVO | Túnez vs. Países Bajos: sigue el minuto a minuto de este partido desde Kansas

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EN VIVO | Túnez vs. Países Bajos: sigue el minuto a minuto de este partido desde Kansas

Túnez y Países Bajos disputan el cierre del Grupo F del Mundial 2026 bajo amenaza de mal tiempo. Las autoridades han emitido una alerta por posibles tormentas y han recomendado a los asistentes refugiarse de inmediato ante cualquier inclemencia climática.

Raúl Barreno C.

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KANSAS CITY (United States), 25/06/2026.- Attendees are advised to seek shelter during inclement weather before the FIFA World Cup 2026 group stage match Tunisia against Netherlands, in Kansas City, USA, 25 June 2026. (Países Bajos; Holanda, Túnez) EFE/EPA/AMY KONTRAS

Advertencia por mal tiempo: se pide a los espectadores buscar refugio antes del Túnez vs Países Bajos. Foto Prensa Libre: EFE.

Países Bajos llega como líder con cuatro puntos, luego de empatar 2-2 contra Japón y vencer 5-1 a Suecia. Túnez, por su parte, ya está eliminado tras caer 4-0 ante Japón y 5-1 contra Suecia.

La Naranja Mecánica, dirigida por Ronald Koeman, ha mostrado un gran poder ofensivo y buscará una victoria amplia para mejorar su diferencia de gol y asegurar el liderato, ante un posible cruce complicado en los octavos de final. Túnez, bajo el mando de Hervé Renard, intentará cerrar el torneo con una actuación digna, aunque enfrenta una diferencia de nivel evidente y ha recibido nueve goles en dos partidos.

Países Bajos cuenta con figuras en buen momento, como Cody Gakpo y Memphis Depay, además de un mediocampo sólido encabezado por Frenkie de Jong. Túnez dependerá de su orden defensivo y de los contraataques liderados por jugadores como Elias Achouri y Taha Yassine Khenissi. El historial favorece claramente a los europeos, que nunca han perdido contra Túnez en partidos oficiales.

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El encuentro podría verse afectado por posibles tormentas en la zona, según las alertas de la federación neerlandesa. Una goleada de Países Bajos parece el escenario más probable, aunque las selecciones africanas suelen competir con intensidad en este tipo de compromisos.

Importante: Las autoridades han emitido una alerta por posibles tormentas y mal tiempo en Kansas City. Han recomendado a los asistentes buscar refugio de inmediato en caso de inclemencias climáticas antes y durante el partido. El Estadio Kansas City será el escenario de este cierre del Grupo F.

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