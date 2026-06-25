EN VIVO | Turquía vs. Estados Unidos: siga el minuto a minuto desde Los Ángeles

Estados Unidos llega con seis puntos tras vencer a Paraguay y Australia, mientras que Turquía quedó eliminada luego de sufrir dos derrotas en el torneo.

La selección estadounidense, dirigida por su técnico interino, aspira a sumar tres puntos más para asegurar el primer lugar del grupo. Con un plantel integrado por jugadores de la MLS y de la Liga Premier de Inglaterra, los locales contarán con el respaldo masivo de su afición en el Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium). Turquía, por su parte, jugará por el honor e intentará conseguir una victoria histórica ante el país organizador para despedirse con buen pie del certamen.

Estados Unidos ha mostrado solidez defensiva y eficacia ofensiva en sus dos primeros partidos. Turquía intentará presionar alto y aprovechar las transiciones rápidas, aunque la diferencia de nivel y de motivación parece evidente. El encuentro se perfila como una fiesta para la afición local en un estadio que luce lleno, con predominio de banderas estadounidenses.

El árbitro Mustapha Ghorbal dirigirá el encuentro, programado para las 20 horas (hora local). Las condiciones climáticas en Los Ángeles se prevén favorables, sin alertas por mal tiempo.

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