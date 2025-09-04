Las estadísticas del encuentro entre Uruguay y Perú :



Posesión:

Uruguay (41%)

Perú (59%)

Uruguay (9)

Perú (3)

Uruguay (8)

Perú (12)

Uruguay (510)

Perú (292)

Uruguay (49)

Perú (50)

Uruguay (17)

Perú (18)

Uruguay (2)

Perú (3)

Uruguay (2)

Perú (1)

Así llegan Uruguay y Perú

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Uruguay en partidos

Uruguay viene de ganar en su encuentro anterior a Venezuela con un marcador de 2-0. Después de caer en 2 ocasiones y empatar 2 juegos, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 3 a favor.

Últimos resultados de Perú en partidos

En la fecha pasada, Perú finalizó con un empate 0-0 ante Ecuador. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 3 goles y le han encajado 3 tantos.

El anfitrión está en el cuarto puesto con 24 puntos (6 PG – 6 PE – 4 PP), mientras que la visita acumula 12 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (2 PG – 6 PE – 8 PP).

Facundo Tello Figueroa fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Centenario.

Formación de Uruguay hoy

Marcelo Bielsa eligió una alineación 4-3-3 con Sergio Rochet en el arco; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathí­as Olivera y Joaquín Piquerez en defensa; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Giorgian De Arrascaeta en el medio; y Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez en la delantera.

Formación de Perú hoy

Por su parte, Oscar Ibáñez presentó un esquema táctico 4-5-1 con el portero Pedro Gallese; Luis Adví­ncula, Renzo Garcés, Luis Abram, Marcos López en el muro defensivo; Kevin Quevedo, Christofer Gonzáles, Erick Noriega, Yoshimar Yotún y Kenji Cabrera en el centro del campo; y Luis Ramos como delantero.