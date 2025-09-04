Las estadísticas del encuentro entre Uruguay y Perú :
-
Posesión:
Uruguay (41%)
VS
Perú (59%)
-
Tiros al arco:
Uruguay (9)
VS
Perú (3)
-
Fouls cometidos:
Uruguay (8)
VS
Perú (12)
-
Pases Correctos:
Uruguay (510)
VS
Perú (292)
-
Pases Incorrectos:
Uruguay (49)
VS
Perú (50)
-
Recuperaciones:
Uruguay (17)
VS
Perú (18)
-
Tarjetas Amarillas:
Uruguay (2)
VS
Perú (3)
-
Tiros Libres:
Uruguay (2)
VS
Perú (1)
Así llegan Uruguay y Perú
El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.
Últimos resultados de Uruguay en partidos
Uruguay viene de ganar en su encuentro anterior a Venezuela con un marcador de 2-0. Después de caer en 2 ocasiones y empatar 2 juegos, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 3 a favor.
Últimos resultados de Perú en partidos
En la fecha pasada, Perú finalizó con un empate 0-0 ante Ecuador. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 3 goles y le han encajado 3 tantos.
El anfitrión está en el cuarto puesto con 24 puntos (6 PG – 6 PE – 4 PP), mientras que la visita acumula 12 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (2 PG – 6 PE – 8 PP).
Facundo Tello Figueroa fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Centenario.
Formación de Uruguay hoy
Marcelo Bielsa eligió una alineación 4-3-3 con Sergio Rochet en el arco; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Joaquín Piquerez en defensa; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Giorgian De Arrascaeta en el medio; y Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez en la delantera.
Formación de Perú hoy
Por su parte, Oscar Ibáñez presentó un esquema táctico 4-5-1 con el portero Pedro Gallese; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram, Marcos López en el muro defensivo; Kevin Quevedo, Christofer Gonzáles, Erick Noriega, Yoshimar Yotún y Kenji Cabrera en el centro del campo; y Luis Ramos como delantero.