EN VIVO | Uzbekistán vs. Colombia: siga el minuto a minuto desde el Estadio Ciudad de México

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EN VIVO | Uzbekistán vs. Colombia: siga el minuto a minuto desde el Estadio Ciudad de México

Uzbekistán y Colombia abren el Grupo K del Mundial 2026 en el icónico Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), en un duelo que marcará el debut histórico de los centroasiáticos en una Copa del Mundo.

Raúl Barreno C.

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MEX6075. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 16/06/2026.- Aficionados de Colombia posan este martes, previo al partido contra Uzbekistán durante Mundial de la FIFA 2026, este martes en Ciudad de México (México). EFE/ Tomás Cruz

Uzbekistán, dirigido por Fabio Cannavaro, llega como la primera selección de Asia Central en disputar una fase final mundialista. Los Lobos Blancos clasificaron con una campaña sólida en las eliminatorias asiáticas, en las que perdieron solo un partido y mantuvieron varias porterías imbatidas. Eldor Shomurodov, su capitán y principal referente, liderará el ataque junto con Abbosbek Fayzullaev y Oston Urunov.

Colombia, por su parte, regresa a un Mundial tras ausentarse en Catar 2022. Los dirigidos por Néstor Lorenzo finalizaron las eliminatorias sudamericanas en una buena posición y llegan con un plantel experimentado y talentoso. Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Durán destacan en un equipo que combina velocidad, creatividad y experiencia.

El partido se disputará a las 20.00 horas en el Estadio Ciudad de México, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial. El árbitro será el inglés Anthony Taylor.

Colombia parte como favorita por su mayor jerarquía y profundidad de plantilla, pero Uzbekistán buscará convertirse en un rival incómodo con una propuesta ordenada y contragolpes rápidos, especialmente por las condiciones de altitud de la Ciudad de México.

Siga aquí el minuto a minuto, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todas las actualizaciones del debut de ambos equipos en el Grupo K del Mundial 2026.

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