Las estadísticas del encuentro entre Valencia y Getafe de la Liga:



Posesión:

Valencia (44%)

VS

Getafe (56%)

(44%) VS (56%) Tiros al arco:

Valencia (2)

VS

Getafe (4)

(2) VS (4) Fouls cometidos:

Valencia (17)

VS

Getafe (7)

(17) VS (7) Pases Correctos:

Valencia (334)

VS

Getafe (244)

(334) VS (244) Pases Incorrectos:

Valencia (76)

VS

Getafe (61)

(76) VS (61) Recuperaciones:

Valencia (11)

VS

Getafe (18)

(11) VS (18) Tarjetas Amarillas:

Valencia (2)

VS

Getafe (0)

(2) VS (0) Tiros Libres:

Valencia (1)

VS

Getafe (2)

Así llegan Valencia y Getafe

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia no pudo ante Osasuna en el El Sadar.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe venció 2-1 a Sevilla en la fecha anterior.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 1 punto (1 PE – 1 PP), mientras que la visita acumula 6 unidades y se ubica en cuarto lugar en el campeonato (2 PG).

Francisco Hernández Maeso fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Mestalla.

Formación de Valencia hoy

Carlos Corberán eligió una alineación 4-4-2 con Julen Agirrezabala en el arco; Dimitri Foulquier, César Tárrega, Mouctar Diakhaby y Jesús Vázquez en defensa; Luis Rioja, Baptiste Santamaria, Javi Guerra y Diego López en el medio; y Arnaut Danjuma y Hugo Duro en la delantera.

Formación de Getafe hoy

Por su parte, José Bordalás presentó un esquema táctico 5-3-2 con el portero David Soria; Juan Iglesias, Djené Dakonam, Domingos Duarte, Diego Rico, Davinchi en el muro defensivo; Mario Martín, Luis Milla y Mauro Arambarri en el centro del campo; y Adrián Liso y Chrisantus Uche como delanteros.