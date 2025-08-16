EN VIVO: Real Sociedad iguala el juego ante Valencia

Las estadísticas del encuentro entre Valencia y Real Sociedad de la Liga:
-
Posesión:
Valencia (48%)
VS
Real Sociedad (52%)
-
Tiros al arco:
Valencia (9)
VS
Real Sociedad (3)
-
Fouls cometidos:
Valencia (5)
VS
Real Sociedad (7)
-
Pases Correctos:
Valencia (324)
VS
Real Sociedad (265)
-
Pases Incorrectos:
Valencia (26)
VS
Real Sociedad (30)
-
Recuperaciones:
Valencia (8)
VS
Real Sociedad (19)
-
Tarjetas Amarillas:
Valencia (1)
VS
Real Sociedad (3)
-
Tiros Libres:
Valencia (0)
VS
Real Sociedad (1)
En la primera fecha de la Liga, los Ches será hoy el anfitrión de Los Txuri-urdines. Se enfrentarán en el estadio Mestalla, desde las 13:30 horas.
José Sánchez Martínez fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Mestalla.
Formación de Valencia hoy
Carlos Corberán eligió una alineación 4-4-2 con Julen Agirrezabala en el arco; César Tárrega, Dimitri Foulquier, José Luis Gayà y José Copete en defensa; Diego López, Javi Guerra, Pepelu y Luis Rioja en el medio; y Daniel Raba y Hugo Duro en la delantera.
Formación de Real Sociedad hoy
Por su parte, Sergio Francisco presentó un esquema táctico 4-4-2 con el portero Alex Remiro; Jon Aramburu, Aihen Muñoz, Duje Caleta-Car, Igor Zubeldía en el muro defensivo; Ander Barrenetxea, Takefusa Kubo, Pablo Marín y Beñat Turrientes en el centro del campo; y Brais Méndez y Mikel Oyarzábal como delanteros.