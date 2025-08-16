EN VIVO: Real Sociedad iguala el juego ante Valencia



El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Al minuto 59, Takefusa Kubo anota el gol que permite el empate entre los Txuri-urdines y los Ches. El local había abierto el marcador con Diego López, en el minuto 55.

Las estadísticas del encuentro entre Valencia y Real Sociedad de la Liga:

  • Posesión:
    Valencia (48%)
    VS
    Real Sociedad (52%)
  • Tiros al arco:
    Valencia (9)
    VS
    Real Sociedad (3)
  • Fouls cometidos:
    Valencia (5)
    VS
    Real Sociedad (7)
  • Pases Correctos:
    Valencia (324)
    VS
    Real Sociedad (265)
  • Pases Incorrectos:
    Valencia (26)
    VS
    Real Sociedad (30)
  • Recuperaciones:
    Valencia (8)
    VS
    Real Sociedad (19)
  • Tarjetas Amarillas:
    Valencia (1)
    VS
    Real Sociedad (3)
  • Tiros Libres:
    Valencia (0)
    VS
    Real Sociedad (1)

En la primera fecha de la Liga, los Ches será hoy el anfitrión de Los Txuri-urdines. Se enfrentarán en el estadio Mestalla, desde las 13:30 horas.

José Sánchez Martínez fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Mestalla.

Formación de Valencia hoy

Carlos Corberán eligió una alineación 4-4-2 con Julen Agirrezabala en el arco; César Tárrega, Dimitri Foulquier, José Luis Gayà y José Copete en defensa; Diego López, Javi Guerra, Pepelu y Luis Rioja en el medio; y Daniel Raba y Hugo Duro en la delantera.

Formación de Real Sociedad hoy

Por su parte, Sergio Francisco presentó un esquema táctico 4-4-2 con el portero Alex Remiro; Jon Aramburu, Aihen Muñoz, Duje Caleta-Car, Igor Zubeldía en el muro defensivo; Ander Barrenetxea, Takefusa Kubo, Pablo Marín y Beñat Turrientes en el centro del campo; y Brais Méndez y Mikel Oyarzábal como delanteros.

