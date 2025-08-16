EN VIVO: Real Sociedad iguala el juego ante Valencia

Al minuto 59, Takefusa Kubo anota el gol que permite el empate entre los Txuri-urdines y los Ches. El local había abierto el marcador con Diego López, en el minuto 55.

Las estadísticas del encuentro entre Valencia y Real Sociedad de la Liga:



Posesión:

Valencia (48%)

VS

Real Sociedad (52%)

(48%) VS (52%) Tiros al arco:

Valencia (9)

VS

Real Sociedad (3)

(9) VS (3) Fouls cometidos:

Valencia (5)

VS

Real Sociedad (7)

(5) VS (7) Pases Correctos:

Valencia (324)

VS

Real Sociedad (265)

(324) VS (265) Pases Incorrectos:

Valencia (26)

VS

Real Sociedad (30)

(26) VS (30) Recuperaciones:

Valencia (8)

VS

Real Sociedad (19)

(8) VS (19) Tarjetas Amarillas:

Valencia (1)

VS

Real Sociedad (3)

(1) VS (3) Tiros Libres:

Valencia (0)

VS

Real Sociedad (1)

En la primera fecha de la Liga, los Ches será hoy el anfitrión de Los Txuri-urdines. Se enfrentarán en el estadio Mestalla, desde las 13:30 horas.

José Sánchez Martínez fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Mestalla.

Formación de Valencia hoy

Carlos Corberán eligió una alineación 4-4-2 con Julen Agirrezabala en el arco; César Tárrega, Dimitri Foulquier, José Luis Gayà y José Copete en defensa; Diego López, Javi Guerra, Pepelu y Luis Rioja en el medio; y Daniel Raba y Hugo Duro en la delantera.

Formación de Real Sociedad hoy

Por su parte, Sergio Francisco presentó un esquema táctico 4-4-2 con el portero Alex Remiro; Jon Aramburu, Aihen Muñoz, Duje Caleta-Car, Igor Zubeldía en el muro defensivo; Ander Barrenetxea, Takefusa Kubo, Pablo Marín y Beñat Turrientes en el centro del campo; y Brais Méndez y Mikel Oyarzábal como delanteros.