EN VIVO: Ajustada victoria de Colombia frente a Venezuela por 6 a 3

Partidazo en el estadio la Joya de Oriente. El equipo visitante se impone con lo justo al local en una jornada repleta de goles.

Las estadísticas del encuentro entre Venezuela y Colombia :



Posesión:

Venezuela (62%)

VS

Colombia (38%)

(62%) VS (38%) Tiros al arco:

Venezuela (4)

VS

Colombia (4)

(4) VS (4) Fouls cometidos:

Venezuela (14)

VS

Colombia (16)

(14) VS (16) Pases Correctos:

Venezuela (228)

VS

Colombia (422)

(228) VS (422) Pases Incorrectos:

Venezuela (49)

VS

Colombia (58)

(49) VS (58) Recuperaciones:

Venezuela (16)

VS

Colombia (16)

Así llegan Venezuela y Colombia

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Venezuela en partidos

Venezuela sufrió un duro golpe al caer 0 a 3 en la ultima jornada ante Argentina. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 7 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Colombia en partidos

Colombia viene de derrotar a Bolivia con un marcador 3 a 0. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 3 encuentros. Anotó 7 goles y le han convertido 5 en su arco.

El local se ubica en el séptimo puesto con 18 puntos (4 PG – 6 PE – 7 PP), mientras que el visitante tiene 25 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (6 PG – 7 PE – 4 PP).

El árbitro Wilton Pereira Sampaio fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Formación de Venezuela hoy

El estratega Fernando Batista apostó por una formación 4-4-2 con Rafael Romo bajo los tres palos; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel y Miguel Ángel Navarro en la zaga; Eduard Bello, Telasco Segovia, José Martínez y Yeferson Soteldo en el medio; y Salomón Rondón y Josef Martínez como atacantes.

Formación de Colombia hoy

Por su parte, el entrenador Néstor Lorenzo planteó un esquema táctico 4-3-3 con Kevin Mier en la portería; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Álvaro Angulo en la línea defensiva; Richard Rios, Jefferson Lerma y Kevin Castaño en el mediocampo; y James Rodrí­guez, Luis Suárez y Luis Díaz en la delantera.