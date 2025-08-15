EN VIVO: Villarreal arriba 2-0 ante Real Oviedo en la segunda mitad

Las estadísticas del encuentro entre Villarreal y Real Oviedo de la Liga:
-
Posesión:
Villarreal (35%)
VS
Real Oviedo (65%)
-
Tiros al arco:
Villarreal (14)
VS
Real Oviedo (3)
-
Fouls cometidos:
Villarreal (9)
VS
Real Oviedo (8)
-
Pases Correctos:
Villarreal (604)
VS
Real Oviedo (271)
-
Pases Incorrectos:
Villarreal (58)
VS
Real Oviedo (53)
-
Recuperaciones:
Villarreal (20)
VS
Real Oviedo (4)
-
Tarjetas Amarillas:
Villarreal (1)
VS
Real Oviedo (3)
-
Tarjetas Rojas:
Villarreal (0)
VS
Real Oviedo (1)
-
Tiros Libres:
Villarreal (1)
VS
Real Oviedo (1)
En la primera fecha de la Liga, Real Oviedo visita hoy a el Submarino amarillo. El duelo se disputa en el Estadio de la Cerámica, desde las 13:30 horas.
Alejandro Muñiz Ruiz fue designado como el árbitro principal del encuentro en el Estadio de la Cerámica.
Formación de Villarreal hoy
Marcelino García Toral presentó una alineación 4-4-2 con Luiz Júnior defendiendo la portería; Álvaro Mouriño, Juan Foyth, Rafa Marín y Sergi Cardona en la zaga; Etta Eyong, Pape Gueye, Santi Comesaña y Yéremy Pino en el centro del campo; y con Gerard Moreno y Nicolas Pépé en el ataque.
Formación de Real Oviedo hoy
Por su parte, Veljko Paunovic salió a jugar con una estrategia 4-4-2, con Aarón Escandell en la portería; Nacho Vidal, Oier Luengo, Dani Calvo, Rahim Alhassane en la línea defensiva; Haissem Hassan, Kwasi Sibo, Alberto Reina y Ilyas Chaira en el mediocampo; y Luka Ilic y Salomón Rondón en la delantera.