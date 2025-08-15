EN VIVO: Villarreal arriba 2-0 ante Real Oviedo en la segunda mitad

En marcha los segundos 45 del juego con ventaja para el Submarino amarillo.

Las estadísticas del encuentro entre Villarreal y Real Oviedo de la Liga:



Posesión:

Villarreal (35%)

VS

Real Oviedo (65%)

(35%) VS (65%) Tiros al arco:

Villarreal (14)

VS

Real Oviedo (3)

(14) VS (3) Fouls cometidos:

Villarreal (9)

VS

Real Oviedo (8)

(9) VS (8) Pases Correctos:

Villarreal (604)

VS

Real Oviedo (271)

(604) VS (271) Pases Incorrectos:

Villarreal (58)

VS

Real Oviedo (53)

(58) VS (53) Recuperaciones:

Villarreal (20)

VS

Real Oviedo (4)

(20) VS (4) Tarjetas Amarillas:

Villarreal (1)

VS

Real Oviedo (3)

(1) VS (3) Tarjetas Rojas:

Villarreal (0)

VS

Real Oviedo (1)

(0) VS (1) Tiros Libres:

Villarreal (1)

VS

Real Oviedo (1)

En la primera fecha de la Liga, Real Oviedo visita hoy a el Submarino amarillo. El duelo se disputa en el Estadio de la Cerámica, desde las 13:30 horas.

Alejandro Muñiz Ruiz fue designado como el árbitro principal del encuentro en el Estadio de la Cerámica.

Formación de Villarreal hoy

Marcelino García Toral presentó una alineación 4-4-2 con Luiz Júnior defendiendo la portería; Álvaro Mouriño, Juan Foyth, Rafa Marín y Sergi Cardona en la zaga; Etta Eyong, Pape Gueye, Santi Comesaña y Yéremy Pino en el centro del campo; y con Gerard Moreno y Nicolas Pépé en el ataque.

Formación de Real Oviedo hoy

Por su parte, Veljko Paunovic salió a jugar con una estrategia 4-4-2, con Aarón Escandell en la portería; Nacho Vidal, Oier Luengo, Dani Calvo, Rahim Alhassane en la línea defensiva; Haissem Hassan, Kwasi Sibo, Alberto Reina y Ilyas Chaira en el mediocampo; y Luka Ilic y Salomón Rondón en la delantera.