EN VIVO: Villarreal arriba 2-0 ante Real Oviedo en la segunda mitad

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

En marcha los segundos 45 del juego con ventaja para el Submarino amarillo.

Las estadísticas del encuentro entre Villarreal y Real Oviedo de la Liga:

  • Posesión:
    Villarreal (35%)
    VS
    Real Oviedo (65%)
  • Tiros al arco:
    Villarreal (14)
    VS
    Real Oviedo (3)
  • Fouls cometidos:
    Villarreal (9)
    VS
    Real Oviedo (8)
  • Pases Correctos:
    Villarreal (604)
    VS
    Real Oviedo (271)
  • Pases Incorrectos:
    Villarreal (58)
    VS
    Real Oviedo (53)
  • Recuperaciones:
    Villarreal (20)
    VS
    Real Oviedo (4)
  • Tarjetas Amarillas:
    Villarreal (1)
    VS
    Real Oviedo (3)
  • Tarjetas Rojas:
    Villarreal (0)
    VS
    Real Oviedo (1)
  • Tiros Libres:
    Villarreal (1)
    VS
    Real Oviedo (1)

En la primera fecha de la Liga, Real Oviedo visita hoy a el Submarino amarillo. El duelo se disputa en el Estadio de la Cerámica, desde las 13:30 horas.

Alejandro Muñiz Ruiz fue designado como el árbitro principal del encuentro en el Estadio de la Cerámica.

Formación de Villarreal hoy

Marcelino García Toral presentó una alineación 4-4-2 con Luiz Júnior defendiendo la portería; Álvaro Mouriño, Juan Foyth, Rafa Marín y Sergi Cardona en la zaga; Etta Eyong, Pape Gueye, Santi Comesaña y Yéremy Pino en el centro del campo; y con Gerard Moreno y Nicolas Pépé en el ataque.

Formación de Real Oviedo hoy

Por su parte, Veljko Paunovic salió a jugar con una estrategia 4-4-2, con Aarón Escandell en la portería; Nacho Vidal, Oier Luengo, Dani Calvo, Rahim Alhassane en la línea defensiva; Haissem Hassan, Kwasi Sibo, Alberto Reina y Ilyas Chaira en el mediocampo; y Luka Ilic y Salomón Rondón en la delantera.

