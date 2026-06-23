“Era el día de Messi y de Argentina, no de Julián”: el Atlético responde a Álvarez tras pedir una transferencia en pleno Mundial 2026

El Atlético de Madrid respondió a Julián Álvarez un día después de que el delantero argentino asegurara que considera que una transferencia sería “lo mejor para todos”, en unas declaraciones realizadas durante el Mundial 2026 que provocaron malestar en la dirigencia rojiblanca.

Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club madrileño, lamentó públicamente las palabras del atacante y dejó claro que la postura institucional no ha cambiado: el Atlético no contempla su salida.

“Lamento mucho sus palabras. No era el día para hacer esas declaraciones, era el día de Messi y de la selección argentina, no de Julián”, declaró Gil Marín a la Agencia EFE.

Las palabras de Álvarez llegaron después de la victoria 2-0 de Argentina sobre Austria, marcada por el doblete de Lionel Messi. Consultado sobre su futuro, el delantero sorprendió al admitir que ya habló con la directiva rojiblanca.

“Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Trato de ser una persona honesta. Yo hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar”, afirmó a ESPN.

Ante la consulta de si saldría del club en caso de aparecer una oportunidad atractiva, respondió: “Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”.

Sabíamos la importancia de este partido. misión cumplida, rumbo a octavos 🇦🇷🩵 pic.twitter.com/1asugic9Kf — JULIAN ALVAREZ (@9JulianAlvarez9) June 23, 2026

El Atlético mantiene su postura

La reacción del club fue inmediata. Gil Marín reiteró que el Atlético no tiene intención de desprenderse del futbolista, uno de los fichajes más importantes de los últimos años.

“Julián tiene un sueño y los atléticos también tenemos sueños. Es cierto que ha hablado con nosotros, pero también lo es que él conoce perfectamente nuestra postura porque hemos sido muy claros: el Atleti no quiere transferir sus derechos. Es un gran jugador y estamos muy orgullosos de que juegue con nosotros”, aseguró.

El dirigente también cuestionó públicamente el interés del Barcelona, club que ha sido vinculado con el atacante argentino en los últimos meses.

“El Barcelona nos falta al respeto, creen que pueden ningunearnos, que somos débiles o estúpidos. Pero lo que en realidad están mostrando al mundo es una forma de actuar que les define”, afirmó.

🇦🇷 Almada y Molina fueron titulares en el triunfo de @Argentina frente a Austria (2-0) en la segunda jornada del Mundial 2026, en el que también participaron Julián y Nico, sellando su clasificación para dieciseisavos👏 pic.twitter.com/M3Sd7E5sEN — Atlético de Madrid (@Atleti) June 23, 2026

Mientras tanto, Álvarez sigue concentrado en Argentina

Al margen de la polémica, Julián Álvarez continuó este martes 23 de junio con la preparación de la selección argentina en Kansas City. El delantero trabajó junto a los jugadores que no fueron titulares frente a Austria y fue visto conversando con Lionel Scaloni y miembros del cuerpo técnico.

Fichado por el Atlético de Madrid en 2024 y con contrato vigente hasta 2030, Álvarez ha sido relacionado con varios clubes europeos, aunque nunca había expresado públicamente con tanta claridad su deseo de abandonar la entidad madrileña.

Con Argentina ya clasificada a la siguiente ronda del Mundial, el atacante podría tener más protagonismo en el próximo partido frente a Jordania, mientras continúa abierto el debate sobre su futuro a nivel de clubes.