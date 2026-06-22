Erling Haaland llega a 59 goles con Noruega y ya acumula cuatro en el Mundial 2026

Erling Haaland continúa ampliando su legado con la selección de Noruega. Con el doblete que marcó en la victoria 3-2 sobre Senegal, el delantero alcanzó los 59 goles en 52 partidos internacionales y reforzó su condición de máximo goleador histórico del combinado escandinavo.

El atacante fue la gran figura del encuentro disputado en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium), correspondiente a la segunda jornada del Grupo I del Mundial de la FIFA 2026. Sus dos anotaciones fueron decisivas para que Noruega sumara su segunda victoria consecutiva en el torneo y quedara muy cerca de los octavos de final.

Marcus Holmgren Pedersen abrió el marcador al minuto 43. Ya en el segundo tiempo, Haaland amplió la ventaja al 48 tras culminar una jugada colectiva. Senegal reaccionó rápidamente por medio de Ismaïla Sarr al 53, pero el delantero noruego volvió a aparecer cinco minutos más tarde para firmar el 3-1.

Sarr descontó nuevamente al 90+3 y puso emoción en los minutos finales, aunque Noruega logró conservar la ventaja hasta el pitazo final.

Cuatro goles en dos partidos

El doblete ante Senegal elevó a cuatro la cuenta goleadora de Haaland en el Mundial 2026. El delantero ya había marcado dos veces en la victoria 4-1 frente a Irak durante la primera jornada de la fase de grupos.

Con esos números, el atacante del Manchester City se ubica entre los máximos anotadores del torneo y confirma el excelente momento que atraviesa tanto con su club como con la selección nacional.

Su capacidad para definir dentro del área y la sociedad que ha construido con Martin Ødegaard han sido factores determinantes en el buen desempeño de Noruega en la Copa del Mundo.

𝗔𝗛𝗢𝗥𝗔 Maximos Goleadores en lo que va esta Copa Mundial 2026:



🇦🇷 5 - Lionel Messi

🇳🇴 4 - Erling Haaland

🇫🇷 4 - Kylian Mbappe pic.twitter.com/zARw3KAToE — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) June 23, 2026

Noruega toma impulso

La selección dirigida por Ståle Solbakken llegó a seis puntos tras dos jornadas y se mantiene en la pelea por el liderato del Grupo I junto con Francia.

Senegal, en cambio, quedó sin puntos y comprometió seriamente sus opciones de avanzar a la fase eliminatoria.

Más allá del resultado, la jornada volvió a tener un protagonista indiscutible. Haaland no solo lideró a Noruega hacia una victoria clave, sino que también continuó ampliando unos números que ya lo colocan entre los delanteros más prolíficos del fútbol internacional.

En 2014 et en 2018, le meilleur buteur de la Coupe du monde a terminé à 6 buts.



Cette année, après seulement deux matches, trois joueurs ont déjà marqué au moins 4 buts. 😭



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🇦🇷 Lionel Messi



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🇳🇴 Erling Haaland

🇫🇷 Kylian Mbappé



Les extraterrestres du football.… pic.twitter.com/Mj3h9nJYEP — Actu Foot (@ActuFoot_) June 23, 2026

Con 59 goles en apenas 52 partidos, el noruego mantiene un promedio superior a una anotación por encuentro con su selección y sigue sumando argumentos para consolidarse como una de las grandes figuras del Mundial 2026.