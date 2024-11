“Es mejor así”: El mensaje del técnico de Francia tras no convocar a Mbappé a su selección

El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, volvió a quedar fuera de una convocatoria de la selección de Francia. Esto fue dado a conocer por el propio seleccionador Didier Deschamps.

La selección de Francia tiene programados dos partidos correspondientes a la Liga de Naciones de la Uefa para el 14 y el 17 de noviembre cuando se enfrentará a Israel e Italia respectivamente, pero tras dada a conocer la convocatoria, se supo que Mbappé, estrella y capitán del equipo francés, no estaría disponible.

El delantero, que vive un momento complicado con el Real Madrid, ya se había quedado fuera de la fecha Fifa de octubre debido a una lesión en el muslo izquierdo de la cual se estaba recuperando, pero está es la segunda vez que no estará para su país, coincidentemente, la no convocatoria de Mbappé llega en unos momentos donde el astro de 25 años está supuestamente siendo investigado por la policía de Sueca por una supuesta violación.

En medio de todo esto, fue el propio Didier Deschamps quien habló sobre la decisión de dejar fuera a Mbappé de los próximos partidos internacionales.

"Es mi decisión porque yo pienso que es mejor así. Entiendo que no sea suficiente", declaró Deschamps ante los medios. "No quiero entrar en una argumentación que lleve a interpretaciones, no les puedo decir más. Asumo esta decisión", añadió.

Sobre los temas extra cancha que parecen acechar a Mbappé, Deschamps se limitó a decir que estos no interfieren con su decisión.

"Los problemas extradeportivos no se han tenido en cuenta a partir del momento en el que la presunción de inocencia existe y debe existir", precisó Deschamps.

El técnico dijo que el jugador quería ir a los partidos, pero que tras algunos intercambios, se decidió por dejarlo fuera.

El técnico añadió que Mbappé "quería venir" a la convocatoria para jugar contra Israel en el Stade de France y ante Italia en Milán. "Tuve varios intercambios con él, reflexioné y tomé esta decisión, pienso que es mejor así", concluyó.