“Es un esperpento”: ¿Quién le lanzó los huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro?

Durante la tarde del pasado jueves 13 de noviembre, el expresidente de la Federación Española de Futbol (RFEF), Luis Rubiales —quien fue condenado por agresión sexual por el beso forzado a la jugadora Jenni Hermoso—, fue atacado con huevos en la ciudad de Madrid mientras participaba en el lanzamiento de su libro Matar a Rubiales.

En diversas grabaciones que se viralizaron en redes sociales se puede observar al antiguo dirigente del futbol español, sentado en un taburete, con una camiseta blanca y una chaqueta oscura, durante la presentación de su nuevo libro, donde habla sobre el escándalo que provocó indignación y evidenció la prevalencia de la cultura machista.

De repente, se puede escuchar a un hombre decir: "No se preocupen, no pasa nada", unos segundos antes de lanzarle tres huevos a Luis Rubiales. Por ello, frente al ataque, el exdirigente deportivo logró esquivar dos, pero uno le impactó en la espalda, lo que desató el caos en el evento y la furia del también exfutbolista español de 48 años.

Ante esta situación, Luis Rubiales se lanzó a perseguir al agresor, quien fue capturado por los demás asistentes que participaron en el acto celebrado en Madrid. Posteriormente, la Policía se llevó al hombre y la presentación del libro intentó continuar con normalidad, aunque los videos ya comenzaban a circular en las redes sociales.

¿Quién le lanzó huevos a Luis Rubiales?

Unas horas después del incidente, varios medios locales, como el diario deportivo Marca, reportaron que el agresor es el tío del exdirigente deportivo, Rubén Rubiales. Sin embargo, la Policía solo informó que detuvo a un hombre de nacionalidad española, pero declinó confirmar el vínculo de parentesco ante las especulaciones mediáticas.

No obstante, los rumores e indicios sobre la identidad del agresor apuntan a Rubén, quien se negó a defender a su sobrino, Luis Rubiales, a pesar de que el exfutbolista asegura ser inocente por el beso a Jenni Hermoso durante la ceremonia de medallas al término de la final de la Copa Mundial femenina, en Sídney, el 20 de agosto del 2023.

Lea más: Así fue el camino de Guatemala en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026

En su libro, Luis Rubiales reiteró lo que ha dicho en numerosas entrevistas, como la que le realizó el programa de televisión El Chiringuito: que ese beso con Jenni Hermoso fue "consentido", por lo que el escándalo lo convirtió en la víctima de una campaña de la "extrema izquierda", no solo de España, sino de prácticamente todo el mundo.

A pesar de ello, a raíz de una reforma del Código Penal español, un beso no consentido puede ser considerado como agresión sexual, categoría penal que agrupa todos los tipos de violencia sexual. Por ello, a Rubiales decenas de personas lo tacharon de agresor y muchos otros pedían cárcel por el delito que impactó a millones de internautas.

Asimismo, debido a que Luis Rubiales también se halla inmerso en otro caso de presunta corrupción en torno al contrato de deslocalización de la Supercopa de España en Arabia Saudita, su tío Rubén aseguró en octubre, durante una entrevista, que su sobrino era un gran esperpento, además de ser la persona más grotesca de toda su familia.

Dadas las circunstancias, a pesar de que las autoridades aún no han confirmado la identidad del agresor, decenas de medios españoles aseguran que el tío de Luis Rubiales, Rubén Rubiales, fue quien le lanzó los huevos durante la presentación de su nuevo libro. Aunque algunas personas sospechan que todo podría haber sido una actuación.