España celebra su segundo Mundial: millones de aficionados desbordan las calles de Madrid

Unos dos millones de personas, según la Delegación del Gobierno en Madrid, salieron a las calles de la capital española para acompañar a la selección de España, campeona del Mundial, que celebró la obtención de su segunda Copa del Mundo a bordo de un autobús descapotable, entre cánticos y fotografías con el trofeo.

Estaba previsto que el recorrido del autobús llegara a la plaza de Cibeles a las 21.00 horas; sin embargo, todo el programa se retrasó más de una hora, por lo que a las 23.25 horas aún continuaban las actividades.

En la plaza de Cibeles esperaban más de 120,000 personas para el cierre de la celebración, que comenzó por la tarde con las recepciones oficiales en el Palacio de la Zarzuela y el Palacio de la Moncloa.

Después de esos actos, los jugadores y el resto de integrantes de la selección cambiaron los trajes oficiales por camisetas conmemorativas del título y abordaron un autobús descapotable para compartir la celebración con los aficionados.

El recorrido comenzó en la Moncloa y continuó por las calles Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova —en sentido contrario—, Goya y Serrano; además de la plaza de la Independencia, la Puerta de Alcalá, Alfonso XII y Montalbán, hasta finalizar junto al Palacio de Cibeles.

Más de dos millones de personas en las calles de Madrid para celebrar el Mundial.



En día laborable. En plena alerta amarilla por altas temperaturas.



Pero sí, en España no se celebran los triunfos de la Selección. pic.twitter.com/OCmQERzCHk — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) July 20, 2026

En un ambiente de celebración, los jugadores bailaron, tomaron fotografías con sus teléfonos celulares e interactuaron con los aficionados ubicados en las aceras y otros espacios del recorrido, mientras entonaban las canciones que acompañaban el desfile.

Los jugadores de la selección española durante la celebración este lunes en la plaza de Cibeles de la conquista del Mundial 2026 por parte del combinado español. (Foto Prensa Libre: EFE).

En el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, concluyó el recorrido del desfile y comenzó el acto principal, que incluyó presentaciones musicales de las cantantes Ana Mena, Lola Índigo y Aitana, así como del grupo Arde Bogotá.

Los jugadores de la selección española a su llegada a la plaza de Cibeles para celebrar con los aficionados españoles el campeonato del mundo tras derrotar en la final a Argentina. (Foto Prensa Libre: EFE).

Cientos de aficionados españoles abarrotan la plaza de Cibeles mientras esperan la llegada de la selección española tras proclamarse ayer campeones del mundo al derrotar en la final a Argentina.(Foto Prensa Libre: EFE).