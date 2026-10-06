España remonta a Croacia, clasifica a los cuartos de final y llega a 42 partidos sin perder

España se clasificó este martes a los cuartos de final de la Liga de Naciones después de vencer 1-2 a Croacia, con dos goles del jugador del Arsenal Mikel Merino, quien ingresó como suplente y permitió remontar el tanto de los croatas en la primera parte.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente consiguió en Split su cuarta victoria consecutiva y amplió a 42 partidos su racha sin perder. Croacia tomó ventaja en la primera parte, pero España remontó en la segunda.

Es la cuarta ocasión consecutiva en la que la Roja se clasifica entre los ocho mejores de la Liga de Naciones. El primer puesto del grupo aún se definirá contra Inglaterra, a la que recibirá en el estadio Metropolitano de Madrid el 15 de noviembre.

España inició el partido con Lamine Yamal como titular y buscó controlar la posesión del balón, mientras Croacia se replegó para defender. El equipo dirigido por Slave Bilic presionó y tuvo la primera ocasión en el minuto 13, con un remate de cabeza de Stanisic.

Croacia, con Modric en la generación de juego, dificultó la circulación del balón de España, que encontró pocas opciones de ataque, más allá de algunas intervenciones de Lamine Yamal, quien tuvo la marca de varios defensores.

En un contragolpe, Croacia llegó al área. Matanovic remató abajo y, tras el rechazo del guardameta español, Perisic, de 37 años, anotó de cabeza para abrir el marcador. Cinco minutos después, un error de Unai Simón con el balón dejó a Matanovic frente al guardameta, quien evitó el segundo gol.

España generó pocas ocasiones durante buena parte del primer tiempo, aunque aumentó su actividad ofensiva en los minutos finales. Oyarzabal y Olmo tuvieron opciones y, en el tiempo añadido, Pedri asistió a Lamine Yamal, quien remató sin conseguir el empate.

De la Fuente modificó el planteamiento en la segunda parte e hizo ingresar a Mikel Merino por Baena, mientras Olmo pasó a jugar por la izquierda. El futbolista regresó a Croacia seis años después de su etapa en el Dinamo de Zagreb.

Con la entrada de Merino, España aumentó su presencia ofensiva, mientras Croacia redujo su actividad en ataque. Después de un pase largo de Cubarsí, Lamine Yamal quedó frente al guardameta, pero cayó dentro del área y la acción continuó sin que se señalara penalti.

Poco después, Olmo tuvo otra ocasión y España continuó atacando mientras Croacia se replegaba en su área. Merino empató en el minuto 61 después de aprovechar un balón suelto dentro del área y rematar de izquierda para superar a Livakovic. Bilic sustituyó a Modric y realizó cambios en su equipo.

En una acción posterior, Zubimendi perdió el balón en el área y dejó a Perisic en posición de remate, pero Unai Simón detuvo el disparo. Poco después, Perisic derribó a Cucurella y recibió la segunda tarjeta amarilla, por lo que Croacia quedó con 10 jugadores.

A dos minutos del final, Merino controló el balón con la pierna izquierda y remató para anotar el segundo gol de España, que completó la remontada y consiguió la clasificación a los cuartos de final.