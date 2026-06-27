España sufre un doble golpe: Nico Williams lesionado y Yeremy Pino en duda tras el Mundial 2026

El encuentro del Grupo H no solo definió posiciones en la clasificación, sino que también dejó consecuencias físicas relevantes para el conjunto español de cara a la fase de eliminación directa.

El caso más delicado es el de Nico Williams, quien sufrió una lesión muscular en el aductor derecho tras una entrada en los minutos finales del partido ante Uruguay. Las pruebas médicas confirmaron un daño de grado moderado, lo que no descarta completamente su participación en lo que resta del torneo, aunque su evolución será determinante.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) indicó que el extremo permanecerá bajo observación en la concentración y que su regreso dependerá de la recuperación progresiva del músculo afectado.

Por su parte, Yeremy Pino también terminó el duelo con molestias tras una caída que le provocó un esguince acromioclavicular en el hombro izquierdo. Las pruebas descartaron una fractura, pero su presencia en los próximos partidos queda en suspenso.

Ambos jugadores habían tenido participación progresiva en la fase de grupos, siendo utilizados por Luis de la Fuente como alternativas ofensivas para refrescar el ataque.

Las lesiones llegan en un momento clave del torneo, justo cuando España se prepara para afrontar la fase eliminatoria como líder de su grupo tras superar a rivales como Uruguay y Cabo Verde.

‼️ ¡ÚLTIMA HORA! ‼️



🤕 Se descarta la fractura de clavícula de Yeremy Pino. Sufre un esguince acromioclavicular.



👉 Nico Williams tiene una lesión muscular en el aductor derecho.



ℹ️ @JuanfeSanzPerez pic.twitter.com/eMdc9dG42o — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 27, 2026

El cuerpo técnico español ahora deberá esperar la evolución de dos piezas que, aunque no eran titulares fijos, representan profundidad y variantes importantes en la rotación ofensiva del equipo.

El partido ante la Celeste también tuvo consecuencias disciplinarias para Uruguay, que terminó el encuentro con un hombre menos tras la expulsión de Agustín Canobbio a los 90+5, en un cierre marcado por la tensión y la frustración del equipo sudamericano.

Con ese contexto, el duelo no solo dejó la clasificación española encaminada, sino también un impacto físico y emocional en ambos equipos, especialmente en una Uruguay que terminó el partido condicionada por la inferioridad numérica y la presión del resultado.