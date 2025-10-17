Espanyol juega con clase y se lleva la victoria por 2 a 0

El duelo correspondiente a la fecha 9 de la Liga entre Real Oviedo y los Espanyolistas terminó con una victoria por 2 a 0 para el equipo visitante. Fue el delantero Kike García quien encaminó el triunfo de Espanyol en el minuto 25 de la segunda mitad. El otro gol cayó al minuto 37 de la misma etapa con la anotación de Pere Milla.

Kike García se ganó los aplausos con su brillante definición a los 25 minutos del segundo tiempo. Después de una jugada individual sobre la derecha, el delantero la colocó al palo izquierdo y abajo. ¡Imposible para el arquero!

Un remate de Alberto Reina terminó en el palo a los 45 minutos del segundo tiempo y Real Oviedo perdió su chance de ponerse en ventaja.

El desempeño Kike García lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Espanyol mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 4 veces al arco contrario y acertar 11 pases correctos.

También tuvo buen desempeño Pere Milla. El volante de Espanyol anotó 1 gol, realizó 11 pases correctos, robó 2 balones y se animó a patear 3 veces.

El DT de Real Oviedo, Veljko Paunovic, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Aarón Escandell en el arco; Nacho Vidal, Eric Bailly, David Carmo y Rahim Alhassane en la línea defensiva; Haissem Hassan, Leander Dendoncker, Santiago Colombatto y Ilyas Chaira en el medio; y Luka Ilic y Salomón Rondón en el ataque.

Por su parte, el conjunto de José González Álvarez salió con una disposición táctica 4-4-2 con Marko Dmitrovic bajo los tres palos; Rubén Sánchez, Clemens Riedel, Leandro Cabrera y Carlos Romero en defensa; Tyrhys Dolan, Edu Expósito, Pol Lozano y Pere Milla en la mitad de cancha; y Roberto Fernández y Kike García en la delantera.

Mateo Busquets Ferrer fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Carlos Tartiere.

En la próxima fecha, Real Oviedo visitará a Girona y los Espanyolistas jugarán de local frente a Elche.

De esta manera el local está en el décimo octavo puesto en el campeonato con 6 puntos, mientras que la visita, con 15, queda en el quinto lugar.

Cambios en Real Oviedo

45′ 2T – Salió Luka Ilic por Alberto Reina

64′ 2T – Salieron Salomón Rondón por Federico Viñas y Haissem Hassan por Josip Brekalo

80′ 2T – Salió Santiago Colombatto por Ovie Ejaria

Amonestados en Real Oviedo:

38′ 1T Santiago Colombatto y 13′ 2T Alberto Reina (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Cambios en Espanyol

72′ 2T – Salieron Tyrhys Dolan por Antoniu Roca y Kike García por Charles Pickel

79′ 2T – Salieron Edu Expósito por Urko Gonzalez, Rubén Sánchez por Omar el Hilali y Ilyas Chaira por Alex Forés

85′ 2T – Salió Pere Milla por José Salinas

Amonestado en Espanyol: