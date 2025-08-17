Espanyol le dio vuelta el partido a Atlético de Madrid con un 2-1

Los Espanyolistas consiguieron una victoria de local ante el Atleti, en el partido por la fecha 1 de la Liga. El duelo dejó a los espectadores sin aliento con una remontada épica por parte del equipo anfitrión, que comenzó perdiendo cuando Julián Álvarez consiguió abrir el marcador al minuto 36′ del primer tiempo a través de una jugada. La igualdad llegó con el tanto de Miguel Rubio (27′ de la segunda etapa) producto de una jugada. Espanyol logró voltear el resultado tras un cabezazo en el minuto 39 de la misma mitad.

En el minuto 36 de la primera etapa, Julián Álvarez levantó el ánimo de el Atleti y se llevó todos los aplausos. Después de una jugada individual sobre la derecha, el delantero sacó un remate de media distancia que dejó sin chances al arquero rival. ¡Golazo al ángulo!

Julián Álvarez tuvo la oportunidad de aumentar la diferencia, pero el palo le negó el grito de gol a los 56 minutos de la segunda etapa.

La figura del partido fue Pere Milla. El delantero de Espanyol mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 2 veces al arco contrario y acertar 2 pases correctos.

Julián Álvarez fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Atlético de Madrid mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 5 veces al arco contrario y acertar 12 pases correctos.

A los 41 minutos de la primera etapa, el volante Ramón Terrats levantó al público con un caño a Marcos Llorente.

El estratega de Espanyol, José González Álvarez, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Marko Dmitrovic en el arco; Omar el Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera y Carlos Romero en la línea defensiva; Edu Expósito, Pol Lozano, Jofre Carreras, Ramón Terrats y Javi Puado en el medio; y Roberto Fernández en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Diego Simeone salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Jan Oblak bajo los tres palos; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Dávid Hancko y Matteo Ruggeri en defensa; Conor Gallagher, Johnny Cardoso, Giuliano Simeone, Álex Baena y Thiago Almada en la mitad de cancha; y Julián Álvarez en la delantera.

Para la siguiente fecha, los Espanyolistas actuarán de visitante frente a Real Sociedad, mientras que el Atleti recibirá a Elche.

Con este resultado, el anfitrión acumula 3 puntos a lo largo del certamen y ocupa el séptimo puesto. Por su parte, la visita no suma aún y se ubica en el décimo sexto lugar.

Cambios en Espanyol

45′ 2T – Salieron Ramón Terrats por Kike García, Jofre Carreras por Tyrhys Dolan, Johnny Cardoso por Koke y Conor Gallagher por Pablo Barrios

65′ 2T – Salió Fernando Calero por Miguel Rubio

75′ 2T – Salió Roberto Fernández por Pere Milla

87′ 2T – Salió Javi Puado por José Salinas

Amonestados en Espanyol:

8′ 2T Fernando Calero (Conducta antideportiva), 31′ 2T Omar el Hilali (Conducta antideportiva) y 47′ 2T José Salinas (Conducta antideportiva)

Cambios en Atlético de Madrid

67′ 2T – Salieron Álex Baena por Antoine Griezmann y Thiago Almada por Giacomo Raspadori

81′ 2T – Salió Julián Álvarez por Alexander Sorloth

Amonestados en Atlético de Madrid: