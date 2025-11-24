Espanyol logró una victoria con gol agónico por 2 a 1 frente a Sevilla

Con lo justo, los Espanyolistas vencieron a los Sevillistas en el partido disputado por la fecha 13 de la Liga. Los goles del partido para el local los anotaron Pere Milla (2′ 2T) y Roberto Fernández (38′ 2T). Mientras que el gol de visitante lo hizo Leandro Cabrera (42′ 2T, en contra).

Un remate de Peque Fernández terminó en el palo a los 16 minutos del primer tiempo y Sevilla perdió su chance de ponerse en ventaja.

La puntería no acompañó a Sevilla, que, sin embargo, fue superior en cuanto a remates al arco rival. De los 18 tiros que intentó, 12 fueron a los tres palos, 1 fue desviado por el poste y 5 terminaron fuera.

Marko Dmitrovic tuvo una gran actuación. El portero de Espanyol fue protagonista frente a Sevilla: contuvo 4 disparos y efectuó 11 pases correctos.

También tuvo buen desempeño Pere Milla. El volante de Espanyol anotó 1 gol, realizó 9 pases correctos y se animó a patear 2 veces.

El volante Edu Expósito de Espanyol tiró un caño y filtró la pelota entre las piernas del volante Batista Mendy de Sevilla a los 44 minutos de la primera etapa.

El DT de Espanyol, José González Álvarez, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Marko Dmitrovic en el arco; Omar el Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera y Carlos Romero en la línea defensiva; Urko Gonzalez, Edu Expósito, Tyrhys Dolan, Ramón Terrats y Pere Milla en el medio; y Kike García en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Matías Almeyda salió con una disposición táctica 4-5-1 con Odysseas Vlachodimos bajo los tres palos; Juanlu Sánchez, Andrés Castrín, Marcão y Gabriel Suazo en defensa; Djibril Sow, Batista Mendy, Adnan Januzaj, Peque Fernández y Ruben Vargas en la mitad de cancha; y Akor Adams en la delantera.

Miguel Sesma Espinosa fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada los Espanyolistas enfrentarán de visitante a Celta, mientras que los Sevillistas jugarán de local frente a Betis. Para los Sevillistas será una cita especial porque volverá a cruzarse a su eterno rival en una nueva edición del Derbi de Sevilla.

De esta manera el local está en el sexto puesto en el campeonato con 21 puntos, mientras que la visita, con 16, queda en el décimo primer lugar.

Cambios en Espanyol

61′ 2T – Salieron Edu Expósito por Pol Lozano y Ramón Terrats por Roberto Fernández

73′ 2T – Salieron Pere Milla por Charles Pickel y Kike García por Jofre Carreras

87′ 2T – Salió Tyrhys Dolan por Antoniu Roca

Amonestados en Espanyol:

4′ 2T Edu Expósito (Conducta antideportiva), 25′ 2T Pere Milla (Reiteración de faltas), 39′ 2T Roberto Fernández (Quitarse la camiseta) y 51′ 2T Pol Lozano (Conducta antideportiva)

Cambios en Sevilla

33′ 1T – Salió Adnan Januzaj por Chidera Ejuke

53′ 2T – Salió Ruben Vargas por Alfon González

70′ 2T – Salieron Djibril Sow por Lucien Agoumé y Batista Mendy por Nemanja Gudelj

Amonestado en Sevilla: