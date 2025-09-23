Espanyol rescató un empate agónico frente a Valencia

Este martes, los Espanyolistas y los Ches no se sacaron ventaja en el duelo por la fecha 6 de la Liga y terminaron empatados 2-2.

El duelo contó con la apertura del marcador por parte de Valencia, en el minuto 15 del primer tiempo, a través de una jugada de Arnaut Danjuma. Seguidamente, Leandro Cabrera igualó para Espanyol, a los 13 minutos de la segunda etapa, tras un tremendo cabezazo. Transcurridos 16′ del segundo tiempo, volvió a ponerse en ventaja el equipo de Carlos Corberán con un tanto de cabeza de Hugo Duro. Finalmente, Javi Puado (50′ 2T) selló el empate cuando se hizo cargo de la pelota para convertir de cabeza.

Según las estadísticas, Espanyol remató más veces al arco que su rival (20): 12 a buen destino y 6 afuera. Sin embargo, no fue suficiente para mover el marcador a su favor.

Javi Puado fue la figura del partido. El mediocampista de Espanyol fue el autor de 1 gol, acertó 32 pases correctos, quitó 2 pelotas y remató al arco 5 veces.

Otro jugador fundamental en la defensa fue Mouctar Diakhaby. El zaguero de Valencia fue importante al ganar 4 pelotas y lanzar 13 pelotas fuera del área de peligro.

El director técnico de Espanyol, José González Álvarez, planteó una estrategia 4-5-1 con Marko Dmitrovic en el arco; Omar el Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera y Carlos Romero en la línea defensiva; Charles Pickel, Pol Lozano, Tyrhys Dolan, Edu Expósito y Javi Puado en el medio; y Kike García en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Carlos Corberán se pararon con un esquema 4-4-2 con Julen Agirrezabala bajo los tres palos; Dimitri Foulquier, César Tárrega, Mouctar Diakhaby y José Luis Gayà en defensa; Baptiste Santamaria, Pepelu, Luis Rioja y Diego López en la mitad de cancha; y Arnaut Danjuma y Hugo Duro en la delantera.

El árbitro José Guzmán Mansilla fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha los Espanyolistas visitarán a Girona y los Ches jugarán de local frente a Real Oviedo en el estadio Mestalla.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 11 puntos y en el tercer lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 8 unidades y ocupa el noveno lugar en el torneo.

Cambios en Espanyol

56′ 2T – Salió Charles Pickel por Roberto Fernández

67′ 2T – Salieron Pol Lozano por Urko Gonzalez y Omar el Hilali por Rubén Sánchez

81′ 2T – Salieron Tyrhys Dolan por Antoniu Roca y Carlos Romero por José Salinas

Amonestado en Espanyol:

38′ 1T Charles Pickel (Conducta antideportiva)

Cambios en Valencia

59′ 2T – Salieron Diego López por Lucas Beltrán y Pepelu por Filip Ugrinic

70′ 2T – Salió Arnaut Danjuma por Thierry Correia

75′ 2T – Salieron Luis Rioja por Javi Guerra y José Luis Gayà por Jesús Vázquez

Amonestados en Valencia: