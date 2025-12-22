Espanyol se lo dio vuelta a Athletic Bilbao y le ganó 2 a 1

Los Espanyolistas ganaron 1-2 como visitante el encuentro por la fecha 17 de la Liga celebrado en el estadio la Catedral. Fue un partido emocionante en el que Espanyol cambió la historia y pudo revertir el resultado con dos goles de jugada de Carlos Romero (43′ del primer tiempo) y Pere Milla (7′ de la segunda mitad), a pesar de que el equipo anfitrión se había adelantado con la anotación de Álex Berenguer (minuto 37 de la primera etapa) después de una jugada.

Un momento destacado del partido fue el gol de Carlos Romero en el minuto 43 del primer tiempo. El defensor conectó con el balón por la izquierda y, desde la puerta del área, dejó sin opción al arquero Unai Simón Mendibil con un potente disparo que entró sobre el palo derecho.

Pese al dominio con balón (61%), Athletic Bilbao no ha logrado generar situaciones que pusieran en riesgo a Espanyol y se quedó sin los tres puntos.

La figura del encuentro fue Pere Milla. El volante de Espanyol se destacó frente a Athletic Bilbao ya que convirtió 1 gol y dio 6 pases correctos.

También fue clave en el estadio la Catedral, Álex Berenguer. El volante de Athletic Bilbao se destacó frente a Espanyol ya que convirtió 1 gol, dio 50 pases correctos y pateó 4 veces al arco.

A los 59 minutos del segundo tiempo, el defensor de Espanyol Fernando Calero dejó en ridículo con un estupendo caño a Adama Boiro, defensor de Athletic Bilbao.

El entrenador de Ath. Bilbao, Ernesto Valverde, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Unai Simón en el arco; Andoni Gorosabel, Iñigo Lekue, Aitor Paredes y Adama Boiro en la línea defensiva; Iñigo Ruiz, Mikel Jauregizar, Álex Berenguer, Oihan Sancet y Nico Williams en el medio; y Iñaki Williams en el ataque.

Por su parte, los conducidos por José González Álvarez se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Marko Dmitrovic bajo los tres palos; Omar el Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera y Carlos Romero en defensa; Urko Gonzalez, Pol Lozano, Tyrhys Dolan, Edu Expósito y Pere Milla en la mitad de cancha; y Roberto Fernández en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Mateo Busquets Ferrer.

Los Leones visitarán a Osasuna en la próxima jornada, mientras que los Espanyolistas recibirán a Barcelona en el estadio RCDE Stadium. Para los Espanyolistas será un partido especial en esta competencia, al enfrentarse a su histórico rival en el derbi catalán.

El local está en el octavo puesto con 23 puntos, mientras que el visitante llegó a 33 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo.

Cambios en Athletic Bilbao

74′ 2T – Salió Andoni Gorosabel por Jesús Areso

75′ 2T – Salió Adama Boiro por Unai Gómez

78′ 2T – Salió Iñaki Williams por Robert Navarro

Amonestados en Athletic Bilbao:

27′ 1T Iñigo Ruiz (Conducta antideportiva), 32′ 1T Nico Williams (Conducta antideportiva), 45′ 1T Andoni Gorosabel (Conducta antideportiva), 34′ 2T Alejandro Rego (Sujetar al rival para impedirle avanzar) e 49′ 2T Iñigo Lekue (Insultar o desaprobar al árbitro)

Cambios en Espanyol

56′ 2T – Salieron Pere Milla por Jofre Carreras, Nico Williams por Gorka Guruzeta y Iñigo Ruiz por Alejandro Rego

71′ 2T – Salió Pol Lozano por Kike García

82′ 2T – Salieron Carlos Romero por Clemens Riedel y Edu Expósito por Rubén Sánchez

83′ 2T – Salió Tyrhys Dolan por José Salinas

Amonestados en Espanyol: