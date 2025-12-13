Espanyol se quedó con el triunfo 1-0 ante Getafe con un gol de Leandro Cabrera

Leandro Cabrera se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Espanyol fue importante por convertir 1 gol y quitó 2 pelotas.
Otro jugador importante en el partido fue Edu Expósito. El mediocampista de Espanyol acertó 65 pases correctos y remató al arco 2 veces.
El director técnico de Getafe, José Bordalás, planteó una estrategia 5-4-1 con David Soria en el arco; Juan Iglesias, Abdelkabir Abqar, Djené Dakonam, Domingos Duarte y Diego Rico en la línea defensiva; Kiko Femenía, Mario Martín, Mauro Arambarri y Alex Sancris en el medio; y Adrián Liso en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por José González Álvarez se pararon con un esquema 4-4-2 con Marko Dmitrovic bajo los tres palos; Omar el Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera y Carlos Romero en defensa; Jofre Carreras, Urko Gonzalez, Edu Expósito y Pere Milla en la mitad de cancha; y Roberto Fernández y Kike García en la delantera.
El juez seleccionado para el partido en el estadio Coliseum Alfonso Pérez fue Jesús Gil Manzano.
El Geta visitará a Betis en la próxima jornada. Por el lado de los Espanyolistas jugarán de visitante frente a Athletic Bilbao.
Terminado el encuentro, el equipo local queda con 20 puntos y en el octavo lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 30 unidades y ocupa el quinto lugar en el torneo.
Cambios en Getafe
- 54′ 2T – Salió Alex Sancris por Coba da Costa
- 55′ 2T – Salieron Adrián Liso por Borja Mayoral y Kiko Femenía por Abu Kamara
- 66′ 2T – Salió Domingos Duarte por Juanmi
- 80′ 2T – Salió Mario Martín por Javi Muñoz
Amonestados en Getafe:
- 20′ 1T Kiko Femenía (Conducta antideportiva), 32′ 1T Domingos Duarte (Conducta antideportiva), 42′ 1T Djené Dakonam (Conducta antideportiva), 6′ 2T Alex Sancris (Conducta antideportiva) y 39′ 2T Abu Kamara (Reiteración de faltas)
Cambios en Espanyol
- 67′ 2T – Salió Kike García por Charles Pickel
- 68′ 2T – Salió Jofre Carreras por Rubén Sánchez
- 77′ 2T – Salió Edu Expósito por Pol Lozano
- 88′ 2T – Salió Pere Milla por Miguel Rubio
Amonestado en Espanyol:
- 27′ 1T Omar el Hilali (Sujetar al rival para impedirle avanzar)