Espanyol se quedó con el triunfo 1-0 ante Getafe con un gol de Leandro Cabrera

Con un ajustado marcador a su favor (0-1) en el estadio Coliseum Alfonso Pérez, los Espanyolistas consiguieron una victoria ante el Geta en el partido válido por la fecha 16 de la Liga. Leandro Cabrera fue el encargado de convertir para los Espanyolistas, en el minuto 7 del segundo tiempo.

Leandro Cabrera se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Espanyol fue importante por convertir 1 gol y quitó 2 pelotas.

Otro jugador importante en el partido fue Edu Expósito. El mediocampista de Espanyol acertó 65 pases correctos y remató al arco 2 veces.

El director técnico de Getafe, José Bordalás, planteó una estrategia 5-4-1 con David Soria en el arco; Juan Iglesias, Abdelkabir Abqar, Djené Dakonam, Domingos Duarte y Diego Rico en la línea defensiva; Kiko Femenía, Mario Martín, Mauro Arambarri y Alex Sancris en el medio; y Adrián Liso en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por José González Álvarez se pararon con un esquema 4-4-2 con Marko Dmitrovic bajo los tres palos; Omar el Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera y Carlos Romero en defensa; Jofre Carreras, Urko Gonzalez, Edu Expósito y Pere Milla en la mitad de cancha; y Roberto Fernández y Kike García en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Coliseum Alfonso Pérez fue Jesús Gil Manzano.

El Geta visitará a Betis en la próxima jornada. Por el lado de los Espanyolistas jugarán de visitante frente a Athletic Bilbao.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 20 puntos y en el octavo lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 30 unidades y ocupa el quinto lugar en el torneo.

Cambios en Getafe

54′ 2T – Salió Alex Sancris por Coba da Costa

55′ 2T – Salieron Adrián Liso por Borja Mayoral y Kiko Femenía por Abu Kamara

66′ 2T – Salió Domingos Duarte por Juanmi

80′ 2T – Salió Mario Martín por Javi Muñoz

Amonestados en Getafe:

20′ 1T Kiko Femenía (Conducta antideportiva), 32′ 1T Domingos Duarte (Conducta antideportiva), 42′ 1T Djené Dakonam (Conducta antideportiva), 6′ 2T Alex Sancris (Conducta antideportiva) y 39′ 2T Abu Kamara (Reiteración de faltas)

Cambios en Espanyol

67′ 2T – Salió Kike García por Charles Pickel

68′ 2T – Salió Jofre Carreras por Rubén Sánchez

77′ 2T – Salió Edu Expósito por Pol Lozano

88′ 2T – Salió Pere Milla por Miguel Rubio

Amonestado en Espanyol: