Espanyol vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Liga

El próximo lunes 15 de septiembre, a partir de las 13:00 horas, Mallorca visita a Espanyol en el el Cornellá-El Prat, por el duelo correspondiente a la fecha 4 de la Liga.

Así llegan Espanyol y Mallorca

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol ganó su último duelo ante Osasuna por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 5 a favor.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Real Madrid. En los últimos enfrentamientos, igualó 1 vez y ha perdido en 1 ocasión. Con 2 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 15 de marzo, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y Mallorca se quedó con la victoria por 2 a 1.

El anfitrión está en el quinto puesto con 7 puntos (2 PG – 1 PE), mientras que la visita acumula 1 unidad y se ubica en décimo octavo lugar en el campeonato (1 PE – 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 9 3 3 0 0 5 2 Athletic Bilbao 9 3 3 0 0 3 3 Villarreal 7 3 2 1 0 7 5 Espanyol 7 3 2 1 0 2 18 Mallorca 1 3 0 1 2 -4

Próximos partidos de Espanyol en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 5: vs Real Madrid: 20 de septiembre – 08:15 horas

Fecha 6: vs Valencia: 23 de septiembre – 11:00 horas

Fecha 7: vs Girona: 26 de septiembre – 13:00 horas

Fecha 8: vs Betis: 5 de octubre – 10:30 horas

Fecha 9: vs Real Oviedo: 17 de octubre – 13:00 horas

Próximos partidos de Mallorca en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 5: vs Atlético de Madrid: 21 de septiembre – 08:15 horas

Fecha 6: vs Real Sociedad: 24 de septiembre – 13:30 horas

Fecha 7: vs Alavés: 27 de septiembre – 10:30 horas

Fecha 8: vs Athletic Bilbao: 4 de octubre – 10:30 horas

Fecha 9: vs Sevilla: 18 de octubre – 06:00 horas

Horario Espanyol y Mallorca, según país