Espanyol vs Sevilla: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Liga

Así llegan Espanyol y Sevilla
El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.
Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga
Espanyol fue derrotado en el RCDE Stadium frente a Villarreal por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2 y perdido 2. Le convirtieron 6 goles y tiene 5 a favor.
Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga
Sevilla viene de vencer a Osasuna en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria y 3 derrotas. Además, marcó un total de 7 goles y 9 le han convertido.
En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 3 cotejos y existieron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 25 de enero, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y firmaron un empate en 1.
El anfitrión está en el sexto puesto con 18 puntos (5 PG – 3 PE – 4 PP), mientras que la visita acumula 16 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (5 PG – 1 PE – 6 PP).
Sevilla protagonizará en la siguiente fecha el ansiado duelo con Betis, el Derbi de Sevilla. Este importante partido, cargado de historia, será el 30 de noviembre, a partir de las 09:15 horas, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|31
|12
|10
|1
|1
|16
|2
|Barcelona
|28
|12
|9
|1
|2
|17
|3
|Villarreal
|26
|12
|8
|2
|2
|14
|6
|Espanyol
|18
|12
|5
|3
|4
|0
|9
|Sevilla
|16
|12
|5
|1
|6
|-1
Próximos partidos de Espanyol en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 14: vs Celta: 30 de noviembre – 11:30 horas
- Fecha 15: vs Rayo Vallecano: 7 de diciembre – 11:30 horas
- Fecha 16: vs Getafe: 13 de diciembre – 14:00 horas
- Fecha 17: vs Athletic Bilbao: 22 de diciembre – 14:00 horas
- Fecha 18: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Sevilla en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 14: vs Betis: 30 de noviembre – 09:15 horas
- Fecha 15: vs Valencia: 7 de diciembre – 09:15 horas
- Fecha 16: vs Real Oviedo: 14 de diciembre – 07:00 horas
- Fecha 17: vs Real Madrid: 20 de diciembre – 14:00 horas
- Fecha 18: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Horario Espanyol y Sevilla, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas