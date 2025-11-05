Espanyol vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Liga

Deportes

Espanyol vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Liga

En la previa de Espanyol vs Villarreal, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 8 de noviembre desde las 14:00 horas en el el Cornellá-El Prat.

Redacción deportes

|

El próximo sábado 8 de noviembre, a partir de las 14:00 horas, Villarreal visita a Espanyol en el el Cornellá-El Prat, por el duelo correspondiente a la fecha 12 de la Liga.

Así llegan Espanyol y Villarreal

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol fue derrotado en el Mendizorroza frente a Alavés por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1. Le convirtieron 4 goles y tiene 5 a favor.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal viene de vencer a Rayo Vallecano en casa por 4 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Además, marcó un total de 10 goles y 5 le han convertido.

Los 5 últimos cotejos que jugaron en este campeonato terminaron siempre con victoria para la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 27 de abril, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y Villarreal se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está en el sexto puesto con 18 puntos (5 PG – 3 PE – 3 PP), mientras que la visita acumula 23 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (7 PG – 2 PE – 2 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Real Madrid 30 11 10 0 1 16
2 Barcelona 25 11 8 1 2 15
3 Villarreal 23 11 7 2 2 12
4 Atlético de Madrid 22 11 6 4 1 11
6 Espanyol 18 11 5 3 3 2

Próximos partidos de Espanyol en España – LALIGA 2025 – 2026
  • Fecha 13: vs Sevilla: 24 de noviembre – 14:00 horas
  • Fecha 14: vs Celta: 30 de noviembre – 11:30 horas
  • Fecha 15: vs Rayo Vallecano: 7 de diciembre – 11:30 horas
  • Fecha 16: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 17: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Villarreal en España – LALIGA 2025 – 2026
  • Fecha 13: vs Mallorca: 22 de noviembre – 14:00 horas
  • Fecha 14: vs Real Sociedad: 30 de noviembre – 07:00 horas
  • Fecha 15: vs Getafe: 6 de diciembre – 07:00 horas
  • Fecha 16: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 17: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
Horario Espanyol y Villarreal, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

