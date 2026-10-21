“Está bien que Vinícius esté triste”: el mensaje de Mbappé tras la victoria del Real Madrid

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, respaldó a su compañero Vinícius Júnior después de la victoria por 4-1 frente al RB Leipzig en la tercera jornada de la Liga de Campeones. El atacante francés consideró positivo que el brasileño se mostrara triste por su rendimiento, ya que eso refleja su deseo de mejorar y ayudar al equipo.

Vinícius no tuvo su mejor actuación y fue sustituido por Yan Diomande al minuto 70. El brasileño abandonó el terreno de juego cabizbajo y, tras el encuentro, Mbappé le envió un mensaje de apoyo.

"Está bien. Está bien que Vinícius esté triste porque él quiere dar mucho al equipo y a la gente. Tiene que estar tranquilo, orgulloso de quien es. Es un gran jugador que tiene una gran calidad", afirmó el delantero francés en declaraciones a Movistar Plus.

Mbappé también analizó su rendimiento individual y reconoció que todavía tiene aspectos por mejorar. "Estoy bien. Puedo hacer más. Soy parte de los jugadores que hay que exigir siempre más. Nunca es suficiente para un jugador como yo", explicó.

Además, destacó la importancia de la tercera victoria consecutiva del Real Madrid en la fase de liga, resultado que permite al conjunto blanco mantenerse entre los primeros lugares de la clasificación.

"Sabemos que cada punto es importante para entrar en los ocho. Tenemos que ganar un máximo de partidos, hemos ganado tres", señaló.

Por último, el delantero se refirió al clásico frente al Barcelona, programado para el próximo domingo, y aseguró que el equipo estuvo concentrado únicamente en el compromiso europeo.

"Hemos pensado únicamente en el partido de hoy. Lo que pasa el domingo, ahora lo podemos pensar. Antes el equipo no pensaba en el partido del domingo", concluyó.