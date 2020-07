Esta fue la respuesta de Zidane a las quejas de James Rodríguez

Zidane se mostró tranquilo sobre el tema de James Rodríguez. (Foto Prensa Libre: EFE)

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró que no le molestan “nada” las palabras de James lamentando su situación en una temporada en la que apenas ha jugado.

“Está diciendo la verdad”, reconoció. “Sabemos el jugador que es y quiere jugar más, es normal. Le entiendo pero James está aquí entrenando, estamos juntos y vamos a seguir hasta el final de esta manera”, añadió.

Zidane mostró más cariño por la figura del brasileño Casemiro. “El trabajo que hace en el campo es espectacular. Sabemos la importancia de Casemiro en su rol y lo más importante es lo que él sabe hacer bien, dando siempre equilibrio al equipo. Luego, si puede dar más, nos puede beneficiar al equipo”.

Las quejas de James Rodríguez

En una entrevista con Gol Caracol, el futbolista colombiano del Real Madrid, señaló que le gustaría jugar en un club en el que pueda mostrar su talento.

“En el futuro no se sabe lo que va a pasar, pero si me dan a elegir escogería un club donde pueda mostrar mis capacidades y mis condiciones… En este momento mi rol no es protagnócio. Estoy entrenándome y trabajando para cuando me toque estar, hacerlo bien”, señaló James Rodríguez.