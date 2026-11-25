El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, acusó al Real Madrid de utilizar el nombre del club azulgrana para promocionar su imagen y lanzó una crítica irónica al asegurar que podrían terminar reclamando "derechos de autor" por las constantes referencias al Barcelona y al denominado caso Negreira.

Laporta hizo estas declaraciones este miércoles en Bakú, Azerbaiyán, donde el Barcelona se prepara para enfrentar al Sabah en la Liga de Campeones. Sus palabras coincidieron con el acto de conciliación celebrado en los juzgados de Madrid entre representantes legales del club catalán y del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

La reunión judicial era un paso previo a una posible querella por presuntas calumnias, a raíz de las declaraciones que Pérez realizó el pasado 12 de mayo durante una conferencia de prensa y en una entrevista concedida al día siguiente.

En ambas intervenciones, el dirigente madridista acusó al Barcelona de "corrupción", de "enriquecer a los árbitros" y de salir "siempre beneficiado" por los colegiados, en referencia al caso Negreira.

Laporta lanza críticas al Real Madrid

El presidente azulgrana cuestionó las reiteradas referencias del Real Madrid a su institución y aseguró que el club blanco mantiene una atención excesiva sobre el Barcelona.

"Veo que en la asamblea siguieron hablando del Barça. Están obsesionados con hablar del Barça. Acabaremos pidiéndoles 'royalties' (derechos de autor) porque están promocionando su imagen a costa del Barça. Solo saben hablar del Barça. Tendrían que preocuparse de ellos mismos y dejar a los demás en paz", manifestó Laporta desde Bakú.

El dirigente también explicó que la intención del Barcelona con el acto de conciliación era conseguir una rectificación de Florentino Pérez antes de avanzar por la vía judicial.

"El acto de conciliación se hace como paso previo a una querella criminal. Lo que hemos hecho es intentar que rectifiquen. A veces alguien hace unas manifestaciones y puede equivocarse o excederse. Tiene la oportunidad, en un acto de conciliación, de corregirlo y rectificarlo. Si no se hace, quiere decir que hay mala intención y tendremos que continuar con el procedimiento", señaló.

Laporta insistió en que su responsabilidad es defender la imagen y los intereses de la institución catalana.

"Defender los intereses del Barça porque se estaban diciendo unas barbaridades que no eran ciertas, además dichas por el máximo representante de un club, que es quien ha de tener quizás más moderación a la hora de hacer este tipo de manifestaciones", añadió.

No hubo acuerdo en el acto de conciliación

Fuentes jurídicas confirmaron a EFE que el encuentro entre los representantes legales de ambas partes terminó sin conciliación.

Ante la falta de acuerdo, el Barcelona deberá decidir si continúa con acciones legales por la vía civil, mediante una demanda, o por la vía penal, con una querella por presuntas calumnias.

El acto de conciliación buscaba que Florentino Pérez rectificara sus declaraciones y reconociera la inexactitud de las acusaciones realizadas contra el club catalán.

¿Qué es el caso Negreira?

El denominado caso Negreira investiga los pagos que el FC Barcelona realizó durante años a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, mediante sociedades vinculadas a él.

La Fiscalía investiga desembolsos que superaron los siete millones de euros entre el 2001 y el 2018, ante la sospecha de que pudieron tener como objetivo influir en el estamento arbitral. Por su parte, el Barcelona sostiene que los pagos correspondían a informes y servicios de asesoramiento técnico sobre árbitros.

La controversia continúa generando enfrentamientos entre ambas instituciones y ahora podría abrir un nuevo capítulo en los tribunales españoles, dependiendo de las acciones legales que decida emprender el club presidido por Joan Laporta.