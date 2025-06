Estas son las 13 selecciones que ya tienen un lugar en la Copa del Mundo 2026

Las selecciones de Australia, Brasil y Ecuador certificaron el martes su clasificación y se unieron a la lista de países que pelearán por la corona en el torneo que se llevará a cabo del 11 de junio al 16 de julio del 2026.

No obstante, aún queda mucho camino por delante, resolverse a partir de septiembre las fases clasificatorias en todas las confederaciones de la FIFA salvo en Oceanía, que ya está resuelta, y aguardar también a las repescas intercontinentales.

La situación en las diferentes confederaciones es la siguiente.

Superado el ecuador de la fase clasificatoria, con cuatro jornadas por delante, ahora mismo tendrían su billete mundialista directo, al liderar los nueve grupos, Egipto, RD Congo, Sudáfrica, Cavo Verde, Marruecos, Costa de Marfil, Argelia, Túnez y Ghana.

Burkina Faso, Senegal, Ruanda, Camerún, Tanzania, Gabón, Mozamquique, Namibia y Comorasocupan provisionalmente ocupan la segunda posición en sus grupos. Los cuatro mejores disputarán dos eliminatorias a un solo partido y el vencedor final accederá al torneo de repesca intercontinental.

Finalizada la tercera fase previa han obtenido ya su billete mundialista Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, la gran sorpresa, Japón y Australia, al acabar en las dos primeras posiciones de los tres grupos.

Otras seis selecciones, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Irak, Omán, Arabia Saudí e Indonesia, disputarán la cuarta fase. Se repartirán en dos grupos de tres. Los primeros accederán al Mundial y los segundos se medirán en una eliminatoria que dará acceso a la repesca intercontinental.

Resuelta la segunda ronda, se han clasificado para la tercera, al acabar en el primer y segundo puesto de sus grupos, Honduras, Bermudas, Costa Rica, Trinidad y Tobago, Curazao, Haití, Panamá, Nicaragua, Jamaica, Guatemala, Surinam y El Salvador.

Estas selecciones se repartirán en tres grupos de cuatro equipos. Los ganadores pasarán directamente al Mundial y los segundos disputarán un minitorneo del que saldrán los conjuntos que lucharán en el torneo de repesca.

🇪🇨 Ecuador have booked their ticket to #FIFAWorldCup 26!@aramco | #WeAre26 pic.twitter.com/kF4RFyfTOm