Esto dice el reglamento de la Fifa en el penalti anulado a Julián Álvarez en la derrota del Atlético

El delantero argentino cobró el tercer penalti del Atlético, pero al momento de cobrarlo se resbaló y según el VAR el balón tocó el balón en dos ocasiones, lo cual provocó la anulación del gol.

Según el reglamento de la competencia, la decisión del árbitro de anular el gol de Álvarez se justifica según la regla 14 de Fifa, que establece que, si el ejecutante de un penalti toca el balón dos veces seguidas antes de que entre al arco, debe penarse con tiro libre indirecto para el otro equipo.

En este caso, como era una tanda de penaltis, se tuvo que anular la anotación. Esto cayó como balde de agua fría para el equipo colchonero, que a la larga fue crucial en la eliminación de la ronda de octavos de final.

Julián Álvarez celebró la anotación del penalti empuñando la mano, pero segundos después se dio cuenta de la decisión de la terna arbitral.

⁉️💥 ¿Está bien anulado el penalti de Julián Álvarez?



✅ 𝗦𝗜.



👉🏻 Existe un toque mínimo y casi imperceptible que, de una forma muy leve, mueve el balón antes del golpeo del argentino.



▪️Intervención dificilísima pero pluscuamperfecta de Tomasz Kwiatkowski desde el VAR. pic.twitter.com/z2OKtPVrry — Archivo VAR (@ArchivoVAR) March 12, 2025

El partido de vuelta de los cuartos de final terminó 1-0 a favor de Atlético de Madrid y se tuvo que definir en en el tiempo extra, luego que en la ida ganó el Real Madrid 2-1, la serie terminó 2-2. Sin embargo, el empate se mantuvo y el ganador se definió en los penaltis.

Oblak lamenta la eliminación del Atlético

Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, remarcó este miércoles, tras la eliminación en la Liga de Campeones contra el Real Madrid en la tanda de penaltis, que es "una pena", admitió que "duele mucho" y lamentó que ha "faltado suerte".

"Claro que duele. Hemos hecho un gran partido, pero infelizmente ha faltado un poquito de suerte. Una pena. Duele mucho. La gente es increíble todavía apoyando. La verdad es que estamos decepcionados por la derrota. No hemos podido remontar", dijo a 'Movistar'.

El último penalti de Antonio Rudiger lo tocó Oblak, pero finalmente entró. "Tenía en la cabeza que podía ser por ese lado. Al final no he llegado bien al balón y ha entrado. Es esta suerte que no hemos tenido. Es fútbol. Infelizmente no ha podido ser", lamentó.

"Queda mucha temporada. No es lo que queríamos. Queríamos llegar a la final de Champions, pero nos queda mucho. Tenemos que levantarnos y tenemos que jugar este fin de semana contra un gran equipo como el Barcelona e intentar ganarlo para estar arriba en LaLiga. Todavía seguimos vivos en la Copa y ojalá lo hagamos bien y lleguemos bien hasta final de temporada", expresó.