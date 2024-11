“Esto es futbol”: La reacción de Aguirre tras la agresión en el duelo de México vs Honduras

Javier Aguirre se hizo tendencia mundial, luego de sufrir una agresión al término del partido de la Selección Mexicana ante Honduras, en donde su equipo cayó por 2-0 en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

"Es futbol", dijo sobre el golpe recibido, mientras que del partido enfatizó que "fue limpio, fue aguerrido, merecieron ganar ellos, no me queda más que felicitarlos, No sé de quejarme, es fútbol, un partido más, insisto, hay que reponernos".

"No soy de señalar a nadie, el principal responsable de la derrota soy yo", recalcó Aguirre, quien le restó importancia a un golpe recibido en la cabeza con una lata que desde las gradas le lanzó un fanático al final del partido.

El timonel del Tri inició la rueda de prensa con un mensaje solidario "con la gente de Honduras que está sufriendo lo de Sara", la tormenta tropical que azota desde el jueves al país centroamericano.

Por parte debido a la derrota indicó "Íbamos bien, el 1-0 fue un poquito raro, un mal despeje -del portero Guillermo Ochoa- y luego intentando empatar, haciendo movimientos tuvimos un par de ellas y al final nos desordenamos un pelín y nos hacen el 2-0".

"Estoy molesto por el resultado porque creo que mis jugadores no merecían irse con el dos a cero. Eso creo de verdad (...) no fuimos contundentes, como debimos haber sido", sentenció.

La Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Fútbol (CONCACAF) expresó su "condena enérgica" por la agresión sufrida por el seleccionador de México.

La CONCACAF ha remitido el caso a la Comisión Disciplinaria de la Concacaf para su" revisión e investigación" debido a la gravedad de la agresión, que causó a Aguirre una brecha con sangre, informa esta organización en un comunicado.

"La seguridad de los equipos y de los aficionados es una prioridad para la Concacaf. Este tipo de comportamientos violentos no tienen cabida en el fútbol", asegura la confederación perteneciente a la FIFA.

