Estos son los ingeniosos memes de Leo Messi después de solicitar su salida del Barcelona

La noticia que el astro argentino Lionel Messi ha pedido su salida del FC Barcelona ha sido una bomba en las redes sociales en todo el mundo.

Pero el humor no ha pasado desapercibido en las diferentes plataformas donde muchos hace alusión a su creatividad.

Los Hinchas del Barcelona "No ganamos nada y ahora Messi se va". pic.twitter.com/sBmoGnnG1H

Este aficionado le pide a Messi que no se vaya con este conmovedor video. 🥺⚽️ pic.twitter.com/iQxSs4Yo1E

Amado Barça: Debo dejarte.

¿Por qué? No puedo decirlo;

¿A dónde iré? No puedes saberlo;

¿Cómo llegaré? ¡Ah! todavia no lo decido.

Pero puedo decirte algo: cada vez que escuche al viento, susurrará MI nombre… MESSI. pic.twitter.com/gVVRVCxJBh

— Simpsonito (@SimpsonitoMX) August 25, 2020