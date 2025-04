¿Existe rivalidad México – Argentina? Messi tiene clara su opinión: “No hay comparación”

El delantero argentino Lionel Messi declaró que no entiende de dónde viene la "bronca" con los mexicanos, puesto que siempre entendió que era querido en el país azteca.

Lionel Messi sostuvo una entrevista en el programa Simplemente Futbol en donde charló de varias cosas que han acontecido en su vida durante los últimos años, y uno de los temas que se platicaron fue sobre la enemistad que se ha generado futbolísticamente entre Argentina y México.

En los últimos años se han hecho populares algunos piques entre las selecciones de Argentina y México, especialmente a raíz de aquel triunfo que la Albiceleste consiguió ante los Aztecas en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, para Messi este roce futbolístico no debería existir, o al menos no lo comprende, ya que entre Argentina y México no existe una comparación directa.

“En realidad, no sé qué pasó con los mexicanos. De cuándo inició esa rivalidad, esa bronca”, dijo.

Además también agregó: “Ellos se pusieron en una posición de una rivalidad con nosotros que no existe realmente. No existe una comparación entre Argentina y México y no sé de dónde nació eso”.

“Me sentí querido por la gente de México, jamás le falté el respeto a nadie”, continuó.

Sobre la celebración de su gol contra México en el Mundial, Messi solo comentó que se trató de un desahogo y no de una burla o provocación.

“Fue más el desahogo de la importancia del gol que contra la gente, pero sí que estaba brava la cancha. México lleva gente siempre a todos lados. No sé si había más mexicanos que argentinos (en la cancha), creo que estaba muy parejo”, sentenció.