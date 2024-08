La pretemporada recién arranca para los dos equipos más grandes de Europa, y en su segundo partido se cruzan para seguir adquiriendo ritmo competitivo de cara a lo que viene en le temporada.

El Barcelona en su primer partido en la gira por Estados Unidos, el martes 30 de julio; venció por penales al Manchester City de Guardiola luego de haber empatado 1-1.

El Real Madrid el pasado miércoles 31 de julio perdió 0-1 contra el Milán en Illinois, en donde llegó el debut de Endrick.

Este Clásico tendrá lugar en el Metlife Stadium en Nueva Jersey; el escenario que recientemente vivió partidos de la última Copa América 2024.

Esta será la tercera vez que estos dos equipos se enfrenten en tierras norteamericanas como parte de su pretemporada.

La primera sucedió en 2017 en Miami, el equipo blaugrana terminaría ganando 3-2, este partido fue el último de Neymar vestido como culé; la segunda fue en 2022 en Las Vegas después de la marcha de Lionel Messi. El choque lo sentenció un golazo de Raphinha.

La última y más reciente, sucedió en 2023 en Dallas y tercera victoria azulgrana. Esta vez por goleada (3-0). El encuentro se disputó ante 82 mil 26 espectadores, record de asistencia en un Clásico jugado fuera de España.

El cuarto capítulo del Clásico Español en Estados Unidos será este sábado 3 de agosto a las 17 horas de Guatemala y se podrá ver en ESPN y en su plataforma de streaming Disney Plus.

ON SALE NOW! Spanish soccer giants FC Barcelona and Real Madrid CF will meet at MetLife Stadium on Saturday, August 3 as part of @TheSCTour ⚽ Tickets are on sale now: https://t.co/5O7jBDIgYa#soccerchampions pic.twitter.com/ADnUShXTxh