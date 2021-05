FC Barcelona y Chelsea jugarán la final de la Champions League femenina tras eliminar al PSG y Bayern Múnich

El cuadro azulgrana estará en la final del 16 de mayo en Gotemburgo (Suecia) gracias a los dos goles de la atacante neerlandesa Lieke Martens (8, 31), mientras que Marie-Antoinette Katoto anotó la diana parisina (34).

“Este equipo ha madurado mucho, ha crecido mucho. (Este domingo) No había que encerrarse atrás, eso habría ido en contra de nuestra manera de hacer las cosas, que es jugar”, declaró Lluis Cortés, técnico culé, al final del partido.

Aunque el PSG logró la hazaña de eliminar en cuartos de final al todopoderoso Lyon, campeón de las últimas cinco ‘Champions’, volvió a quedarse fuera de la máxima competición continental en semifinales, al igual que el año pasado.

Con el adiós del París SG, la de este año será la primera final desde 2014 en la que no participará un equipo francés. En aquella ocasión el Wolfsburgo derrotó 4-3 al Tyresö sueco.

🏆 Into the finaaal! 💥

Relive the BEST moments of the game between @FCBfemeni and PSG! 🔵🔴

👏 @stanleytools pic.twitter.com/4nSJGGCUt5

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 2, 2021