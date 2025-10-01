FC Copenhague cayó derrotada ante Qarabag por 2-0

Copenhague no pudo llevarse los puntos de su visita a Azersun Arena y cayó por un marcador de 2-0, ante Qarabag, en el compromiso válido por la fecha 2 de la Champions. El camino hacia la victoria para Qarabag comenzó con Abdellah Zoubir, quien convirtió en el minuto 27 del primer tiempo. Emmanuel Addai amplió la ventaja con el segundo gol al minuto 37 de la segunda etapa.

En el minuto 37 de la segunda etapa, Emmanuel Addai levantó el ánimo de Qarabag y se llevó todos los aplausos. Nariman Akhundzade filtró un balón para que el delantero conecte, desde el semicírculo, un gran disparo al palo derecho del arco contrario.

Gabriel Pereira, defensor de FC Copenhague, y Pedro Bicalho, volante de Qarabag, se quedaron con las ganas de convertir cuando sus disparos terminaron impactando en el palo.

El desempeño Pedro Bicalho lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Qarabag efectuó 42 pases correctos y recuperó 6 balones.

Matheus Silva dejó su marca como un defensor crucial. El defensor de Qarabag fue importante al quitar 7 balones y sacar 2 pelotas fuera del área de peligro.

El estratega de Qarabag, Gurban Gurbanov, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Mateusz Kochalski en el arco; Matheus Silva, Bahlul Mustafazade, Kevin Medina y Elvin Jafarguliyev en la línea defensiva; Kady, Pedro Bicalho, Olexiy Kashchuk, Leandro Andrade y Abdellah Zoubir en el medio; y Camilo Durán en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Jacob Neestrup salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Dominik Kotarski bajo los tres palos; Rodrigo Huescas, Gabriel Pereira, Pantelis Hatzidiakos y Marcos López en defensa; Jordan Larsson, Lukas Lerager, Thomas Delaney y Robert en la mitad de cancha; y Youssoufa Moukoko y Mohamed Elyounoussi en la delantera.

Serdar Gözübüyük fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Azersun Arena.

En la siguiente jornada Qarabag se enfrentará de visitante ante Athletic Bilbao y Copenhague disputará el juego de local frente a Borussia Dortmund.

Cambios en Qarabag

69′ 2T – Salió Olexiy Kashchuk por Emmanuel Addai

77′ 2T – Salieron Camilo Durán por Nariman Akhundzade, Leandro Andrade por Tural Bayramov y Thomas Delaney por Mads Madsen

89′ 2T – Salieron Abdellah Zoubir por Chris Kouakou y Elvin Jafarguliyev por Musa Gurbanli

Amonestados en Qarabag:

28′ 2T Matheus Silva (Conducta antideportiva) y 40′ 2T Tural Bayramov (Conducta antideportiva)

Cambios en FC Copenhague

14′ 1T – Salió Rodrigo Huescas por Yoram Zague

45′ 2T – Salieron Robert por Junnosuke Suzuki y Youssoufa Moukoko por Viktor Claesson

68′ 2T – Salió Pantelis Hatzidiakos por Elias Achouri

Amonestado en FC Copenhague: