FC Copenhague vs Bayer Leverkusen: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

Horario FC Copenhague y Bayer Leverkusen, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
- Colombia y Perú: 11:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
- Venezuela: 12:45 horas
Palpitamos la previa del choque entre FC Copenhague y Bayer Leverkusen. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.
El cotejo entre FC Copenhague y Bayer Leverkusen, por la fecha 1 de la Champions, se jugará el próximo jueves 18 de septiembre, a partir de las 10:45 horas, en el estadio Parken Stadion.