FC Copenhague vs Borussia Dortmund: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Champions

Borussia Dortmund y FC Copenhague se enfrentarán en el estadio Parken Stadion el próximo martes 21 de octubre desde las 13:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 3 de la Champions.

Así llegan FC Copenhague y Borussia Dortmund

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de FC Copenhague en partidos de la Champions

FC Copenhague viene de caer por 0 a 2 frente a Qarabag.

Últimos resultados de Borussia Dortmund en partidos de la Champions

Borussia Dortmund viene de un triunfo 4 a 1 frente a Athletic Bilbao.

De los últimos 2 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 1 juego y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 2 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA – Champions League 2022-2023, y sellaron un empate en 1.

Próximos partidos de FC Copenhague en UEFA – Champions League 2025-2026

Fecha 4: vs Tottenham: 4 de noviembre – 14:00 horas

Fecha 5: vs Kairat Almaty: 26 de noviembre – 11:45 horas

Fecha 6: vs Villarreal: 10 de diciembre – 11:45 horas

Fecha 7: vs Napoli: 20 de enero – 14:00 horas

Fecha 8: vs Barcelona: 28 de enero – 14:00 horas

Próximos partidos de Borussia Dortmund en UEFA – Champions League 2025-2026

Fecha 4: vs Manchester City: 5 de noviembre – 14:00 horas

Fecha 5: vs Villarreal: 25 de noviembre – 14:00 horas

Fecha 6: vs FK Bodo/Glimt: 10 de diciembre – 14:00 horas

Fecha 7: vs Tottenham: 20 de enero – 14:00 horas

Fecha 8: vs Inter: 28 de enero – 14:00 horas

Horario FC Copenhague y Borussia Dortmund, según país