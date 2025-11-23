FC Copenhague vs Kairat Almaty: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Champions

En la previa de FC Copenhague vs Kairat Almaty, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este miércoles 26 de noviembre desde las 11:45 horas en el estadio Parken Stadion.

El próximo miércoles 26 de noviembre, a partir de las 11:45 horas, Kairat Almaty visita a FC Copenhague en el estadio Parken Stadion, por el duelo correspondiente a la fecha 5 de la Champions.

Así llegan FC Copenhague y Kairat Almaty

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de FC Copenhague en partidos de la Champions

FC Copenhague fue derrotado en el Tottenham Hotspur Stadium frente a Tottenham por 0 a 4 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha empatado 1 y perdido 2. Le convirtieron 12 goles y tiene 4 a favor.

Últimos resultados de Kairat Almaty en partidos de la Champions

Kairat Almaty llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Inter. En los últimos enfrentamientos, igualó 1 vez y ha perdido en 2 ocasiones. Con 2 goles a favor, ha recibido 11 en contra.

Horario FC Copenhague y Kairat Almaty, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
  • Colombia y Perú: 12:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
  • Venezuela: 13:45 horas

