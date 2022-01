“Felicitaciones, mi amor”: Cristiano Ronaldo manda a iluminar la torre más alta del mundo por el cumpleaños 28 de su esposa Georgina Rodríguez

El regalo que le hizo CR7 a su novia fue ni más ni menos que mandar a iluminar el Burj Khalifa de Dubai, la torre más alta del mundo que mide 828 metros.

Los propios protagonistas colgaron en sus redes sociales el momento, seguro inolvidable para la pareja y sus hijos, que también estaban presentes.

Durante la iluminación de la torre más alta del mundo, además, se proyectó el rostro de la propia Georgina.

La pareja y sus cuatro hijos habían hecho las maletas en el que no han escatimado ningún tipo de detalle. Además de esta sorpresa, hubo una fiesta de cumpleaños que han compartido con sus más de 30 millones de seguidores.

El luso escribió en Instagram: “Felicidades, mi amor”, y la acompañó de un vídeo sobre la iluminación de la torre más alta del mundo.

Pronto la modelo también usó la misma red social para agradecer el gesto de su pareja: “Los sueños se hacen realidad”.

Y agregó: “Así acaba este emocionante día. No me salen las palabras. Gracias, Gracias y Gracias Cristiano. No me puedes hacer más feliz cada día”.

Aprovechó también para agradecer a la ciudad que les acogió: “Gracias Dubái por tratarnos tan bien siempre y hacernos sentir como en casa”.

Además, también aprovechó para decir: “Gracias a todos los que habéis trabajado para que este día sea tan especial. Y gracias a todos los que siempre estáis y os alegráis por mi felicidad y la de mi familia. Se os quiere con el corazón”.

Georgina cerró de esta forma una semana inolvidable en la que no solo estrenó su documental sino que Cristiano Ronaldo dejó abierta la posibilidad de también publicar una serie sobre él.