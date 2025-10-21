Felix Nmecha marca un doblete en la victoria 4-2 de Borussia Dortmund ante FC Copenhague

En el partido correspondiente a la fecha 3 de la Champions, Felix Nmecha anotó en dos oportunidades en el triunfo de B. Dortmund sobre Copenhague por 4 a 2. Los goles del partido para el local los anotó Viktor Dadason (44′ 2T) y Waldemar Anton (33′ 1T, en contra). Mientras que los goles de visitante los hicieron Felix Nmecha (19′ 1T y 30′ 2T), Ramy Bensebaini (15′ 2T, de penal) y Fábio Silva (41′ 2T). Una gran jugada de B. Dortmund, a los 41 minutos del segundo tiempo, fue la que movió el marcador gracias a Fábio Silva. Paciencia y decisión fueron los protagonistas del golazo del delantero. Sin perder la pelota después de tomarla por la banda derecha, clavó tremendo disparo desde el área grande que entró por el palo izquierdo del arquero.

El mejor jugador del partido fue Felix Nmecha. El centrocampista de Borussia Dortmund marcó 2 goles, hizo 45 pases claves y buscó 3 veces el arco contrario.

Ramy Bensebaini se destacó por su sólida defensa. El defensa de Borussia Dortmund tuvo un buen nivel al marcar 1 gol y despejar 3 pelotas peligrosas.

El técnico de Copenhague, Jacob Neestrup, propuso una formación 4-4-2 con Dominik Kotarski en el arco; Junnosuke Suzuki, Gabriel Pereira, Pantelis Hatzidiakos y Birger Meling en la línea defensiva; Jordan Larsson, Lukas Lerager, William Clem y Elias Achouri en el medio; y Youssoufa Moukoko y Viktor Claesson en el ataque.

Por su parte, el equipo de Niko Kovac salió a la cancha con un esquema 3-4-3 con Gregor Kobel bajo los tres palos; Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck y Ramy Bensebaini en defensa; Yan Couto, Jobe Bellingham, Felix Nmecha y Daniel Svensson en la mitad de cancha; y Julian Brandt, Serhou Guirassy y Maximilian Beier en la delantera.

Danny Makkelie fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Parken Stadion.

El próximo partido de Copenhague en el campeonato será como visitante ante Tottenham, mientras que B. Dortmund visitará a Manchester City.

Cambios en FC Copenhague

74′ 2T – Salieron Jordan Larsson por Viktor Dadason y Pantelis Hatzidiakos por Munashe Garananga

80′ 2T – Salieron William Clem por Yoram Zague y Elias Achouri por Mads Madsen

Amonestados en FC Copenhague:

14′ 2T Lukas Lerager (Conducta antideportiva), 22′ 2T Jacob Neestrup (Insultar o desaprobar al árbitro) y 44′ 2T Yoram Zague (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Cambios en Borussia Dortmund

62′ 2T – Salieron Julian Brandt por Carney Chukwuemeka, Maximilian Beier por Fábio Silva, Yan Couto por Julian Ryerson y Birger Meling por Marcos López

77′ 2T – Salió Felix Nmecha por Marcel Sabitzer

84′ 2T – Salió Ramy Bensebaini por Aarón Anselmino

Amonestado en Borussia Dortmund: